4．1哥哥逝世20周年音樂會鬧雙胞 陳淑芬：演出嘉賓未確定 環球會展騷黎明陳慧琳坐鎮

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳淑芬昨日在記者會表示，《繼續寵愛•二十年•音樂會》概念源於哥哥生前的作品《春夏秋冬》，比喻他人生歴程裏的4個階段，將由哥哥生前4名好友聲音導航，但暫時不透露名單。

陳淑芬籲哥迷備紅或白玫瑰到場致敬

陳淑芬預告4月1日紅館開騷前，晚上6時至7時15分會在場外露天廣場設悼念儀式，於6時43分默哀，呼籲「哥迷」到時自備一支紅色或白色玫瑰花到場致敬。問到有多少嘉賓參與演出？陳淑芬突然哽咽眼泛淚光，說有很多哥哥好友沒問過名單便答允演出，粉絲們也毫不猶疑預訂門票，一心寵愛哥哥，非常感動。

大會播出由內地歌手于毅主唱的國語歌《從未遠離》MV，鏡頭以紅色紙鶴為主角，配上哥哥歴年電影和唱片照片，加上陳淑芬負責深情旁白，內容道出當年得知哥哥離世一刻，她難過又複雜的心情。MV尾段播出哥哥摯愛唐鶴德所寫的感受「我們要好好的生活，才是對他（張國榮）最好的福報」。據知MV在內地平台點擊率已逾260萬。

推出「張國榮20周年復古紀念章」

陳淑芬亦籌備連串紀念活動，包括推出兩款以金屬鑄造、印有玫瑰或紙鶴及哥哥的肖像，具防偽特徵的「張國榮20周年復古紀念章」，她形容肖像設計細緻，哥哥表情似在向大家微笑。亦與港鐵合作推出限量紀念車票10,000套，並於3月29日起至10月假香港文化博物館舉行「繼續寵愛•張國榮紀念展」，展出哥哥的私人珍藏物品，亦會向基層派發愛心飯盒，全為紀念哥哥。

內部認購爆滿 盧瀚霆不在嘉賓名單

陳淑芬透露音樂會內部認購門票已爆滿，因部分演出嘉賓仍在度期未確定，故暫未能公布名單。問最近翻唱哥哥作品《偷情》的MIRROR成員盧瀚霆會否獲邀演出？她說：「他暫時不在我名單內，不過我知有其他機構也籌辦相關的紀念活動，他可能參與，我不會勉強。」她重申很多朋友專為紀念哥哥而來，約3小時的音樂會歌單仍未定好。如有好多人參與，歌曲會唱短一點，她的心願是做好個騷。問唐鶴德會否出席音樂會？陳淑芬說：「未知，在紀念哥哥10周年那次，他有出席，不過是最後一刻才知。明白要他在當天出現是比較辛苦，當然希望他能夠來，感受大家的心意。」

蕭潮順稱兩個音樂會性質不同

有指環球唱片同於4月1日舉辦紀念張國榮音樂會，地點是會展及不設售票，已落實演出歌手有黎明、許志安、陳慧琳、梁詠琪、江海迦（AGA）、曾比特等。對於被指打對台爭歌手，《繼續寵愛．二十年．音樂會》總監蕭潮順回覆《明報》表示，兩個音樂會的性質完全不一樣，「紅館的音樂會就像一班哥哥的好友，我哋十年一聚，一班家人及歌迷聚在一起紀念哥哥，未公布演出名單，因為我們不是以嘉賓知名度來吸引人買票入埸，又怎會爭表演嘉賓。」

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