【開箱】《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》 MCU第5階段頭炮 奸角「康」登場

【明報專訊】《蟻俠》系列第3集《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)作為Marvel電影宇宙(MCU)第5階段頭炮,主要作用在於介紹《戀偽鎮驚逃》男星祖拿芬美佐斯(Jonathan Majors)飾演的奸角「征服者康」登場,為兩年後上映的重頭戲《復仇者聯盟5:康之王朝》(Avengers: The Kang Dynasty)鋪墊,他亦不負眾望,演來霸氣又狡猾,跟蟻俠和黃蜂女激戰連場,然而外國影評人不受落,截稿前爛番茄影評網站該片只得51分,令不少人跌眼鏡。