李宰旭恨演霸道總裁 想偷閒在港購物

李宰旭昨日甫現身，全場粉絲即報以尖叫聲歡迎，氣氛熱烈。李宰旭用廣東話跟大家打招呼，還擺出心心手勢讓傳媒拍照。他表示首次訪港，覺得此地很時尚，亦坦言愛購物，「我好鍾意shopping，但有好多工作，或者收工時問工作人員可否去shopping 。」他稱知道香港美食衆多，最想品嘗點心，期待放工後大快朵頤。

李宰旭表示現正專注亞洲巡迴粉絲見面會，之後會接拍新劇，稱想演強悍及暗黑角色。在「快問快答」環節，霸道總裁與暖男角色之間，他選擇前者，台下粉絲聞言即尖叫聲四起。李宰旭又透露想做生意，若有機會想開小食店。與香港粉絲玩遊戲時，李宰旭獲教廣東話說「你好可愛」、「好掛住你」及「我愛你」，還與粉絲一起做不同款式的心心手勢。

李宰旭接受傳媒訪問，被問到身高1.87米，會否難以選購服裝？他說：「好難買褲，會好短，要買大碼再修改。」他大讚香港粉絲熱情，從韓國機場開始已見到香港粉絲，還送上信件及禮物，他很感謝大家支持。李宰旭又特別走落台近距離與粉絲打招呼，盡顯親民一面。

記者：蘇珮欣

攝記：林蘊兒