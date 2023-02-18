患失語症息影近1年 布斯韋利士確診認知障礙症

根據香港認知障礙症協會網頁的資料，FTD在認知障礙症中佔少於10%。患者多在 40歲至60多歲發病。在個性、行為和言語上的退化，會比記憶力衰退更早被發現及較嚴重。此病成因至今未明，少數病例由家族遺傳引起。布斯韋利士家人的聲明指出，「不幸的是，溝通方面的挑戰僅是布斯面臨的症狀之一。雖然痛苦，但終於有了明確診斷，也算是一種解脫」。聲明又指，「這種疾病當今沒有治療方法，希望未來數年情况能有所轉變」。

《未來戰士》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的前妻兼新聞工作者瑪麗亞施賴弗（Maria Shriver），向來關注腦疾病患，她透過社交網表達對布斯韋利士及其家人的關懷，並讚她們很勇敢。《絕命毒師》艾朗保羅（Aaron Paul）、《芝加哥》女星Queen Latifah、患有多發性硬化症的《天魔特攻》莎瑪白麗雅（Selma Blair），亦分別留言慰問。

據美媒報道，布斯韋利士2020年拍電影《Hard Kill》期間陸續出現問題，包括在錯誤時間開槍、問現場工作人員為何會身在片場。據悉後期布斯需戴上耳機由工作人員讀出對白讓他複述，甚至需修改劇本給他較短的台辭。另一方面，布斯跟狄美摩亞雖離婚超過20年，但新冠疫情3年，兩人關係愈趨密切，尤其布斯罹患惡疾，狄美跟3名女兒更全力支援。