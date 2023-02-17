《洪荒浩劫》鹿皮比堅尼造型成經典 1960年代性感女神麗歌蕙珠逝世

麗歌蕙珠1940年在芝加哥出生，父親是玻利維亞裔航空工程師，母親則是美國人，她中學時已經常在選美中勝出，並考到獎學金在聖地牙哥州立大學修讀戲劇。沒多久便不顧父親反對，嫁給高中時期的男友James Welch，冠上夫姓，婚後育有一子一女。麗歌蕙珠曾在地方電視台擔任天氣報告女郎，沒多久離婚，1963年帶着200美元及子女到洛杉磯追逐演戲夢。

曾在金球獎封后

據報麗歌蕙珠十分幸運，短短一年便得到「貓王」皮禮士利（Elvis）主演電影《青春逍遙遊》的小角色，之後跟二十世紀霍士簽約，憑《神奇旅程》的科學家助手角色嶄露頭角。麗歌蕙珠在《洪荒浩劫》（One Million Years B.C.）穿著鹿皮製成的比堅尼，充滿原始野性美，電影還未上映，這身造型製成海報，並且是宣傳重點，《洪》片不算賣座，麗歌蕙珠卻成為蜚聲國際的性感女神。摩根費曼（Morgan Freeman）主演的《月黑高飛》，講述添羅賓斯（Tim Robbins）飾演身陷冤獄的囚犯，就借《洪荒浩劫》麗歌蕙珠海報，遮蓋他挖牆逃獄的大洞。

麗歌蕙珠其餘作品包括《碧海艷屍》、《壯士神槍》、《迷魂陣》、《死亡追蹤》等。到1970年代，她曾在《滾軸溜冰》扮演童星出身茱迪科士打（Jodie Foster）的媽媽，又跟查爾登希士頓（Charlton Heston）、菲丹娜慧（Faye Dunaway）合演《三劍俠大顯神通》，並捧走金球獎最佳女主角。不過1972年她發現第二任丈夫Patrick Curtis出軌，因而提出離婚，她受訪時曾說：「難以忍受丈夫不忠，我是麗歌蕙珠，明白嗎？」她其後還兩度再婚，但四段婚姻全未能白頭到老。

踏入40歲的麗歌蕙珠跟MGM鬧上法庭，1982年原定參演《對碰冤家》，數星期後遭解僱，MGM聲稱她每早綵排均遲到，麗歌最後找到證據推翻MGM錯誤指控，稱她是電影超支及延期的主因，並獲賠償1000萬美元。雖然贏得官司，麗歌此後遭荷李活冷待，並轉向電視發展。

麗歌蕙珠曾表示，美國人總要有性感偶像，是歷久不衰的傳統，「能成為其中一人讓我受寵若驚，但一旦被定型為性感偶像，就很難有長遠豐碩的演藝生涯」。曾跟麗歌蕙珠在《律政可人兒》合作的麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）驚聞噩耗，表示難過，稱跟她合作很愉快，「她很優雅、專業，而且難以置信的迷人」。《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）亦在社交平台留言，「很高興有機會認識你，對我而言，你永遠不老，真是偶像」。