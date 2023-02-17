劉文正假死 經理人突改口：尚在人間

不願復出扮死 傳身在菲律賓

夏玉順被問到劉文正為何要扮死？他指最近內地有人出價約5億港元要劉文正辦巡迴演唱會，但劉文正不願意。夏玉順提到劉文正確實曾患心肌梗塞，但救回來了。至於劉文正友人向傳媒透露，劉文正一直生活開心快樂，呼籲大眾給他多一點自由自在時間。有指劉文正目前身在菲律賓。

巫啟賢：外人傳死訊必屬謠言

劉文正「假死」消息曝光後，網民反應兩極，有開心劉文正仍活着，亦有鬧爆這種事不能拿來亂講，有狠批夏玉順今次行為惡劣。當年獲劉文正捧紅的伊能靜與巫啟賢，得悉劉文正離世是假消息後亦有表態；伊能靜前日拒就劉文正死訊回應，昨日她在社交網發文，「不是大家都說的就是真的 ​」。巫啟賢說：「我認識的劉文正先生，從來都是光明磊落、個性坦蕩的君子，斷不會拿自己的健康和生死大事來愚弄大眾，希望大家謹慎，以後這種事再由外人傳出，必屬謠言，切記切記。」

娛樂組