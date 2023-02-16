《安眠書店4》Netflix收視登頂 《體能之巔》選手涉校園欺凌

《體能之巔》受歡迎，負責製作的韓國MBC電視台社長朴晟濟早前表示，有意開拍第2季。不過節目爆紅，伴隨而來的是連串是非，繼女參賽者兼健美運動員金春理早前遭網民上傳其胸部照片，並留下性騷擾字句，她決定採取法律行動應對後，最近又有網民指某參賽者曾是校園暴力的施虐者。自稱受害者的A小姐在網上討論區表示，當年某人就讀高中3年級，A小姐比她小兩歲，遭勒索金錢，事後向對方家長反映，結果施虐者不單沒有認錯，更把A小姐帶到卡拉OK毆打一頓，事件令A小姐留下精神創傷，至今未能平復。A小姐爆料後，另一自稱受害者的B小姐亦發表類似言論，宣稱曾遭對方勒索、虐打，曾向校方投訴，但情况並沒改善。事件曝光後，矛頭直指女參賽者兼特技演員金多英，身材嬌小的她一直保持沉默。Netflix則表示「目前正跟當事人確認」，暫時未有立場。