Westlife情人節香港開騷 Nicky借粉絲冧老婆

相隔超過10年再度來港

Westlife世界巡迴演唱會去年7月展開,因新冠疫情而無法來港,去年底「開關」後終落實香港站演出,並舉行兩場演唱會。前晚頭場爆滿,適逢情人節,不少情侶入場睇騷,鍾鎮濤與親友結伴捧場,有觀眾要求與他合照,亦大方答應。

演唱會原定8點開始,雖然延遲40分鐘,港迷反應仍熱烈,不時站起來跟着又唱又跳。Westlife以歌曲《Starlight》揭開序幕,並高呼「香港準備好開派對未?」還祝香港粉絲情人節快樂。接着唱出歌曲《Up Town Girl》及《When You're Looking Like That》。Westlife表示上次來港已是2011年及2012年,很開心能再來,還可演出兩晚,感謝港迷的愛與支持,稱為報答大家,會唱Westlife經典歌,帶大家返回20年前,接着獻唱了《Fool Again》、《My Love》及《Swear It Again》等歌曲。

Nicky Byrne看到觀眾自發打開手機燈營造「燈海」,大讚場面漂亮,接着他拿出手機,稱要拍片放上社交媒體,又搞笑追問觀眾有沒有追隨他們的Instagram帳號,笑言「沒有追隨的話,請他現在離場」。Nicky續稱為了舉行巡唱,抛低在家鄉的老婆Georgina Ahern,遂要求全場觀眾幫手拍片,代他向另一半說「情人節快樂」,其後他們再唱 《Flying Without Wings》送給家人,還跳舞扭臀搞氣氛。Encore部分,4子承諾會再度來港,並唱出《Hello My Love》及《You Raise Me Up》,為約兩小時的演唱會寫下句號。

記者:蘇珮欣

攝影:劉永銳