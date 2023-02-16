奧斯卡宣傳片惡搞《壯志凌雲：獨行俠》 史匹堡讚湯告魯斯去年拯救荷李活

《壯志凌雲：獨行俠》獲奧斯卡最佳電影、改編劇本等6項提名，全球累收14.8億美元，單在美國就進帳7.18億美元（約56億港元），是當地去年賣座冠軍，堪稱叫好叫座。

史匹堡憑自傳片《法貝曼：造夢大師》入圍奧斯卡角逐最佳電影、導演、原創劇本等7獎，前日亦出席奧斯卡午宴，並與《未來報告》與《強戰世界》兩度合作的湯告魯斯喜相逢。有份角逐最佳紀錄短片的印度女導演岡沙夫斯（Kartiki Gonsalves），在社交平台上傳片段，可見史匹堡和湯告魯斯甫見面即熱情擁抱，史匹堡更盛讚這名老拍檔，「你拯救了荷李活，或者還有電影發行，認真的，《壯志凌雲：獨行俠》也許真的拯救了整個戲院行業」。據悉湯告魯斯聞言顯得有點害羞及謙虛，不斷搖頭。《壯》片被指在新冠疫情之下，打破超級英雄片壟斷票房的局面，而且把較年長的觀衆，重新吸引進戲院。

《壯志凌雲：獨行俠》受歡迎，連奧斯卡頒獎禮的首條宣傳片也惡搞一番；名嘴基梅爾繼2017及2018年後第三度擔任司儀，宣傳片不但邀請《壯》片演員鍾漢姆（Jon Hamm）及查理斯帕紐爾（Charles Parnell）亮相，演回軍官角色，基梅爾則穿著軍服以湯告魯斯片中造型現身，重演應徵過程。鏡頭先是拍基梅爾經過一條走廊，擺滿了歷屆司儀的照片，其中更特寫比利基斯圖（Billy Crystal），圖片說明形容他曾九度主持奧斯卡頒獎禮。

基梅爾重演湯告魯斯在《壯志凌雲：獨行俠》的面試過程，向鍾漢姆及查理斯帕紐爾表示，「我要承認，沒預計自己會再次擔任司儀」，但遭鍾漢姆打斷稱，「在你之前我們已邀請了很多人」，還列出連串名叫史提夫的演員，包括史提夫馬田（Steve Martin）及史提夫卡維（Steve Carell）等。

奧斯卡頒獎禮的宣傳片段，還自嘲去年韋史密夫（Will Smith）掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）事件，查理斯帕紐爾表示，「美國廣播公司（ABC）要求我們找個司儀能夠沉着冷靜，以及不會被掌摑」，基梅爾隨即稱，「那就好了，因為我不能被掌摑，否則會痛哭」。2017年基梅爾首次擔任奧斯卡司儀，卻發生頒錯最佳電影給《星聲夢裡人》事件，基梅爾在宣傳片段談及如何當主持，亦暗示這經典錯事，「我們頒最佳電影，希望頒給正確的電影」。最後比利基斯圖亦有份客串，稱因約了牙醫，所以無法擔任頒獎禮司儀。