湊兩子好辛苦 倪晨曦宣布封肚

產後兩個月的倪晨曦極速收身，表示湊小孩運動量好大，但未回復最弗狀態，需要繼續努力，並宣布封肚，「不生了，好攰呀！有兩個小朋友夠了，雖然生不算辛苦，但湊仔好辛苦，是另一境界。朋友安慰我，兒子1歲大就會變輕鬆」。倪晨曦與湯洛雯（靚湯）早前為好友結婚擔任姊妹，她好開心跟靚湯相聚。問到準新娘靚湯有否邀請她做姊妹？倪晨曦稱很期待，若被邀請會義不容辭。

有線停收費台 可宜感可惜

節目主持可宜表示拍攝中初嘗空中瑜伽，多得倪晨曦鼓勵，有意下次與老公一齊上課，希望多運動幫助提升生育能力。對於有線電視收費台將於6月結束，可宜覺得可惜，「我畢業第一份工就加入有線，參與過《怪談》及旅遊節目、國際影展等工作，多謝公司畀機會，都好明白公司決定，另一角度睇是好事，資源集中在免費電視，期待有更多不同節目，現在時代不同，觀眾喜好和習慣不同了。」她稱新聞和娛樂部門沒有裁員，人手沒有太大影響，體育方面可能有整頓。

記者：鍾一虹