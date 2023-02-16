《斷網》大量CG 綠幕做戲考3影帝 林家棟負傷開工 監製鄭保瑞認無人性

鄭保瑞覺得網絡世界與森林很似，於是決定以森林代表網絡，再做特效（CG），拍攝時採用大量綠幕，演員會問：「現在發生什麼事？」所以導演要與演員好好溝通、講解，演員就憑豐富想像力表達。

難忘拍撞車戲火燭

鄭保瑞透露GC佔全片超過三分一，搞CG很難，所以很佩服古天樂（古仔）的科幻片《明日戰記》，做CG就好像掉錢落海，無窮無盡；但正如古仔講，必須踏出第一步，港產科幻片才會愈做愈好，希望有朝一日能媲美荷李活製作。

鄭保瑞和黃慶勳表示運用CG的同時，仍保留港產片的動作節奏及套路，說到戲中的飛車撞車鏡頭，鄭保瑞笑言拍出逼真感，「原本想用特效交代撞車後着火，點知拍攝時真的火燭，我回頭望都嚇倒，要急召消防車救火 」。

說到林家棟大爆鄭保瑞無人性，他拍攝《惡行》時受傷，依然叫他翌日為《斷網》開工。鄭保瑞承認，稱原本打算改拍文戲，他笑說：「估不到他到達片場時，精神狀態不錯，雖然鼻子受傷好腫，但拍他和郭富城埋身肉搏，鏡頭可以就到。 」

記者：柯美