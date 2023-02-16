情人節曬初戀梁朝偉合照惹爭議 曾華倩反擊網民掀罵戰 被嘲EQ低

前日情人節，不少圈中人在社交平台曬恩愛，曾華倩曬出當年和偉仔拍拖時的合照，旋即引起網民熱議，直指華倩行為真勇，有指她無事生非，對偉仔念念不忘，分分鐘惹來梁太劉嘉玲吃醋；以及重提她和偉仔、嘉玲昔日三角戀傳聞等。

華倩不甘示弱發文反擊，「一件簡單單純的事情，有些人想多了一點點了！」但網民繼續追擊，嘲她EQ低，稱不是別人想多了，而是覺得不適合和有點不妥。

偉仔受侯孝賢啟發愛上文學

偉仔前晚到台灣出席《悲情城市》4K數位修復版首映會，靦腆表示不太會說話，然後分享當年拍攝點滴，稱導演侯孝賢在拍攝過程中給予他很多鼓勵，自爆深受對方啟發，才愛上文學，「當時我身為一名年輕演員，能夠跟侯孝賢導演及優秀的團隊合作真的非常幸運。那時因為常常要去很遠的地方拍攝，很多時候跟侯導在車上聊一些我對表演的看法，他很有耐心在車上聽我講，並且微笑點頭說『對對對』，好像我說什麼，他都會說對」。引得全場發笑。偉仔接着說：「侯導給了我很多鼓勵，也是因為他，我開始愛上文學小說，這是一個很好的體驗，給了我很多啟發，希望未來新生代的觀眾、影迷能有更多機會在大銀幕看到侯導的作品。」

高捷揭劉嘉玲開party趣事

除偉仔外，有份演出《悲情城市》的演員高捷、陳淑芳，以及客串演出「酒家女」的唐綺陽均有出席。偉仔留在戲院欣賞修復版，完場後和出品人邱復生、高捷等相聚至凌晨。

高捷在社交平台貼出和偉仔相聚合照，興奮寫道：「昨（前）晚《悲情城市》首映結束，大伙一起去吃消夜，這是我和偉仔拍完《海上花》至今才又再相聚，雖然幾十年沒見，情感依舊，吃喝聊到半夜，偉仔留了電話給我，他說若去日本，可以找他，他帶我一起去騎腳踏車，他有很多台腳踏車……這令我想起當年，我在香港某天和嘉玲哥一起去趴（party），一群人嗨瘋了，最後都睡在偉仔的家，大清早偉仔起牀了，打開房門，越過像屍體一樣遍佈橫躺在客廳的我們……他，堅定不移的出門運動去了……好健康。」

娛樂組