懷孕5個半月享女王待遇 江若琳初期嘔吐白沫似大閘蟹

老公亂改名 仔「C朗」女「美斯」

江若琳取笑丈夫蕭唯展自從做準爸爸後，變身緊張大師，侍奉她如女王，除日常管接管送又斟茶遞水，最搞笑是陪伴產前檢查時，比她還緊張。江若琳說：「我去照BB結構，老公好驚，不停深呼吸，猛問醫生BB心臟是否正常，是否四肢和所有器官都齊全。」她賣關子拒透露胎兒性別，但投訴丈夫為BB亂改名，稱生仔叫「C朗」，女兒叫「美斯」，非常搞笑。

江若琳透露前日情人節與丈夫到澳門慶祝，享受豐富晚餐，並計劃3月到英國和法國旅行兩星期。她稱因幾年疫情沒有外遊，預計當父母後好難有自由，產後打算親自照顧，會請工人姐姐幫手，建立良好親子關係。談到工作，江若琳稱早前除為ViuTV拍節目外，會繼續寵物酒店生意，若有合適工作會照做，直至臨盆一個月才停工。

記者：林蘊兒