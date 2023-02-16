台灣「男神始祖」劉文正逝世 70歲生日前不敵心肌梗塞不治

金鐘歌王 伙林青霞演文藝片

劉文正退隱演藝圈逾30年，歌迷一直盼望他復出，但他不為所動，近年曾傳出他離世消息，遭夏玉順否認，稱網民造謠。直至昨日，夏玉順證實劉文正死訊，表示不願意相信這事實，故一直沒有求證，後來忍不住打電話給劉文正，惟沒有找到對方，及後再致電給劉文正家人，才證實劉文正離世，令他非常傷心。

劉文正1970、1980年代在樂壇走紅，外形帥氣的他被封為「男神始祖」；憑首張專輯《諾言》一炮而紅，蟬聯3屆金鐘獎最佳男歌星，並獲得不少獎項，代表作包括《蘭花草》、《諾言》、《小雨打在我身上》等。他亦有主持節目、拍攝電影，歌影視三棲發展，《門裏門外》是劉文正的處男電影，其後演出《卻上心頭》等多部愛情文藝片，並在《處處聞啼鳥》、《燃燒吧！火鳥》跟林青霞合作。

組唱片公司 捧紅巫啟賢伊能靜

劉文正1984年結束與寶麗金合約後便淡出樂壇，赴美國生活。1986年底回台灣，轉往幕後發展，籌組飛鷹唱片，捧紅巫啟賢，還提攜裘海正、方文琳、伊能靜，組成紅透1980年代後期的「飛鷹三姝」。直至1991年，劉文正結束飛鷹唱片，移居美國，從此隱退。

對於恩師離世，巫啟賢回覆台灣傳媒時說：「我至今還不完全相信，如果不是至親家人公布的消息，我都覺得不是百分之百。」伊能靜昨日在台灣出席活動時，被問到劉文正離世，她含淚表示拒回答關於劉文正事情，表示劉文正向來不喜歡被談論隱私，所以回答等如不尊重對方，但她的語氣難掩哀傷，隨後匆匆離開。

娛樂組