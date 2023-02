無論如何,Rihanna睽違4年再踏舞台,吸引超過1.18億美國觀眾收看電視直播,僅次於2015年另一樂壇天后Katy Perry,成為史上第2最高的中場表演收視紀錄;至於整場決賽的平均收視為1.13億人次,略遜於2015及17年(同屬1.14億)而屈居史上第3名。

Rihanna帶挈今屆超級碗決賽收視升,她在音樂串流平台Spotify的歌曲點播率同樣受惠,以揭開中場表演的《Bitch Better Have My Money》為例,在決賽結束後,此曲在Spotify美國點播次數急增26倍,結尾曲《Diamonds》亦升了14倍,可見樂迷反應熱烈。