湯告魯斯久違奧斯卡候選人午宴 楊紫瓊關繼威馬拉拉爭相集郵

美國影藝學院按照傳統，在奧斯卡頒獎禮前夕，先禮後兵舉行午餐聚會，讓候選人聚首一堂，並拍攝大合照留念。今年共有182名電影人應邀出席，當中角逐演技獎項的20名影星，只有《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《To Leslie》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）及《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）因事缺席。

諾貝爾和平獎得主、現年25歲的巴基斯坦少女馬拉拉（Malala Yousafzai）以候選最佳紀錄短片《Stranger at the Gate》監製身分，首次亮相午宴，即獲湯告魯斯握手問好和合照機會，叫網民羨慕不已。

再赴盛宴感覺有趣

湯告魯斯監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》叫好叫座，全球票房累收14.8億美元（約115.4億港元）之餘，更獲奧斯卡最佳電影、改編劇本及視覺效果等6項提名。還記得他上次入圍奧斯卡，已是2000年憑《人生交叉剔》角逐最佳男配角，《人物》雜誌記者問湯告魯斯相隔多年再赴候選人午宴有何感想？他笑說：「很有趣。」又說非常享受跟同業一起的時光。

荷李活「男神」久違現身，迅即吸引其他候選影星目光，《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、關繼威、珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）、《貓王》金球影帝奧斯汀畢拿（Austin Butler）等主動集郵，就連角逐最佳動畫的《皮諾丘》導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）、一眾幕後工作人員及記者等，亦爭取機會跟湯告魯斯合照，難得他來者不拒，盡顯親民本色。

主席要求影星克制

美國影藝學院主席Janet Yang席上致辭，重提上屆發生金像影帝韋史密夫（Will Smith）掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）一事，「去年發生的鬧劇完全是不能接受，我們必須從中獲得教訓，學院必須提高透明度和責任感，對應危機亦要行動迅速和果斷」。

學院回應業界的另一訴求，是今屆23個獎項將會全數在現場頒發，以示對台前幕後的尊重，「這個處理手法難度甚高，因為頒獎禮是現場直播，希望大家幫忙，致謝辭盡量簡短」。假如楊紫瓊擊敗《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）榮膺影后，會否重現她在金球獎致謝受阻時高呼「我會揍你一頓」的搞笑場面？