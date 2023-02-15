爆譚詠麟無義氣 滑雪推卻任嘉賓 林敏驄恨與曾志偉合唱賀入行40年

怕《下流》家人獻唱變恐怖分子

問到《下流上車族》老婆江美儀、女兒「芊芊」郭柏妍與「蔓蔓」羅毓儀會否同台合唱劇集主題曲《一家人》？他笑說：「嘩！已經有個魔音（芊芊），再加埋魔音老母，會變恐怖分子，蔓蔓比較穩陣，可以來彈結他。其實部劇那麼受歡迎，她們來亮相支持屋企人就ok，我提過烏雞視后（江美儀），上台個個都是唱得的歌手，若她要來唱歌，唱得差的話，我攞個叮叮出來，叮走她。」

阿驄與前妻陳伶俐的兩子遺傳父母演藝細胞，長子Lincoln熱愛音樂，次子Yohji熱愛拍攝和剪接，阿驄稱他們未必入行發展，有沒有機會父子檔獻技，要看兩子意願。阿驄表示好想跟綜藝節目拍檔曾志偉獻唱《狂野的蕃茄》，但「無綫總經理」尚未回覆。

郭富城撞期未能任嘉賓

演繹過阿驄不少作品的譚詠麟（阿倫）是否在嘉賓名單內？他說：「他說要去滑雪，好無義氣。我希望鍾鎮濤、彭健新有義氣啦。我記得有年開演唱會，溫拿樂隊踢了我落台，他們唱了45分鐘，請嘉賓要睇天意，都要夾時間，始終大家各有各忙，好似郭富城經理人小美也幫我轉發宣傳海報，本來安排郭富城來做嘉賓，可惜他要登台撞了期。」

歌曲原唱者愈來愈難請，阿驄認為是無可避免的事，與此同時樂壇歌手輩出，若說他給機會新一代歌手唱其經典歌，不如說是新一代給機會他介紹以前的作品，希望可以做到傳承廣東歌，「廣東歌需要保育，我有好多20幾歲年輕粉絲，他們主動摷我啲歌來聽，但仲有好多人未聽過」。

記者：鍾一虹