情人節會神徒谷服裝品牌 不認同Logo涉抄襲 盧瀚霆對阿Mo踏出「第一步」感鼓舞

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

身穿自家品牌服飾的Anson Lo甫到埸，一眾神徒尖叫不斷，他先向粉絲說早晨，笑稱未吃早餐，很肚餓，接着走近神徒祝大家情人節快樂，冧爆全場。Anson Lo分享品牌概念，並多謝古巨基夫婦出手相助，自言之前沒創立品牌和生意經驗，完全是零知識，「原來粉紅色都有1000多種，不做衫不知每件衫都得來不易，每個細節都需花很多時間，對我來說難題是不夠時間，要兼顧出新歌，拍戲和拍劇」。最後Anson Lo提出用自己電話跟現場神徒合照留念，並大合唱《不可愛教主》。

腰痛纏身 定期針灸

Anson Lo受訪時透露前一晚通宵為新歌拍MV，已連續工作近33小時，由於新歌有不少舞步，加上近排轉天氣，腰間舊患復發，有定期針灸和推拿紓緩痛處。他直認沒想過創立品牌是那麼辛苦，由揀顏色、廠商和定價，連紙袋款式都有200多種，需花很多時間，在處理其他工作外，只能放棄睡覺時間打理品牌事宜。

預計幾時回本？Anson Lo說：「未計，但一開始已跟自己說，就算賺得少都願意做，因為真的很喜歡時裝，想推出100%自己喜歡的衣服。」他不敢說要打造服裝王國，目標建立一個成功的時裝品牌，就算不認識他的人都會穿其品牌，這日見神徒穿上他的品牌服飾覺得很窩心。提到好友鄭欣宜投訴他曾答應送衫，但沒有下文，Anson Lo直認欣宜在他的預留名單中絕對排很高位置，「她很早已要求，一定要留一件她穿得下的size給她」。

緣分到 不抗拒拍拖

對於品牌Logo涉嫌抄襲，Anson Lo斬釘截鐵說：「完全不認同。Logo的『a』字是向四邊打開，寓意將愛遍佈四海，右上角的『a』有一個窿，代表無限可能。」問他在情人節渴不渴望談戀愛？Anson Lo說：「無諗，今（昨）日同神徒過，不過我唔抗拒，緣分來就來，目前100%專注事業。」

談到新歌《永順街39號》MV破千萬點擊率，他表示很開心，歌曲包含了他的初戀，自爆初戀發生在6年班，但只是Puppy Love，會在對象的座位櫃桶底寫I love you，放學一齊食燒賣和撈麵，拖手仔都不敢拖太耐，關係維持了一年。

讚姜濤堅強 狀况ok

談到隊友姜濤缺席日前活動，外界擔心他身體和心理狀况，Anson Lo表示差不多每日都有跟姜濤信息聯絡，工作也有見面傾偈，透露對方現時狀况ok，「2022年發生了很多事情，大家的情緒未必能很快過去，每個人都不同，雖然姜濤年紀比我小，但其實他堅強過我，他還提議我去旅行。（有冇機會一起去旅行？）這有點難，因為我們的工作撞晒期」。

籲繼續給阿Mo更多愛

對於在演唱會受傷的阿Mo，日前在外骨骼的控制模式輔助行完整條走廊，Anson Lo稱聽到消息感鼓舞，公司一直有跟他們更新阿Mo的資訊，「收到他有大進展，感覺奇蹟真係嚟咗，原來大家禱告對事件真的有幫助」。他希望大家繼續用任何方法給予阿Mo更多愛，讓對方感到有很多人支持和關心，哪怕是一丁點，都可以令阿Mo紓緩。

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