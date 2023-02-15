「消失」一年終現身 陳楨怡：專注工作感情空白

王浩信：情人節陪屋企人

王浩信受疫情影響，去年也留內地一年工作，直至農曆新年才返港。他自爆去年12月底確診新冠，「康復後體重增八九磅，最近開始操身形」。他稱在內地工作時，勤力睇書學簡體字和練習普通話，希望通關後繼續中港兩邊工作。不怕女兒投訴？他說：「可以靠視像溝通，我回來後日日陪她，女兒好生性，知我工作掙錢辛苦，情人節當然陪屋企人啦。」

胡定欣計劃赴內地發展

胡定欣稱劇中飾演復仇者角色，是從影以來去到最盡的演出，劇集早前在內地推出獲好評，帶挈她得到不少商機，正部署今年到內地發展，「我想去見識內地的製作，擴展自己的事業版圖，相信普通話多聽多講就會進步」。

記者：鍾一虹

攝影：陳釗