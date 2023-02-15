大方回應黃心穎復出 鄭秀文：每個人都應有機會再開始

記者：柯美

攝影：劉永銳

新歌玩自嘲 心穎包辦曲詞編監唱

《Crown Me》全首歌均是英文歌詞，黃心穎包辦作曲、作詞、編曲、監製及主唱，男友RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）參與編曲和監製。有人覺得黃心穎憑歌寄意，抒發心聲，歌詞中以naughty和cheap等字眼自嘲，又說「I've got my personality revised,Why is it still not enough for you and I？（我的性格已經改正了，為什麼對你我來說還是不夠？）」

鄭秀文（Sammi）前晚聯同陸駿光、導演賈勝楓及兩小演員現身戲院為《流水落花》謝票。被問到有否留意黃心穎在情人節推出新歌？Sammi表示沒留意。身為樂壇天后，對這個樂壇新人有什麼寄語？她禮貌說：「你講嘅我完全唔知，所以答你唔到。」隨後她補充說：「我覺得每個人都應該有個新開始嘅，無論經歷咩都好，其實每個人都應有機會再開始。」

Sammi：張艾嘉是前輩不是敵人

談到情人節，Sammi笑說：「我有包薯片就可以，沒特別慶祝，如常開心，平平安安便可以。」她開心憑《流水落花》角逐金像影后，今次是她第10次獲提名，十分珍惜，因獲提名並不容易，還入到5強，很感恩。是否恨得獎？Sammi稱不敢去想。再遇宿敵張艾嘉（張姐）？她說：「張姐得獎我當然開心，我們早上才通短訊，她給予我很多鼓勵，完全不是所謂競爭，她是我尊重的演員和前輩。至於宿敵是你們講的，總之輕鬆面對，張姐從來不是我的敵人，去年我演她執導的電影，很欣賞她的演技及內心的風度。其實我都輸慣，繼續交給上天安排。都感激自己過去多年的努力，減少拍喜劇，沒放棄拍劇情片，雖然有人覺得我拍劇情片不太得，但我仍然不斷努力嘗試，之前獲《電影評論學會大獎》最佳女演員獎，我的努力沒白費，其實花了10幾年時間才行到這一步。」

不會與許志安行金像紅地氈

陸駿光未能憑《流水落花》入圍角逐金像影帝，認為沒期望便沒失望。他稱之前不知金像獎頒獎禮在4月16日舉行，已訂了機票跟太太去旅行，現在唯有取消行程出席頒獎禮。問Sammi會否與老公許志安（安仔）一起行紅地氈？她說：「次次都單拖，我喜歡著得靚靚單拖，不用人拖。（可跟安仔分享喜悅？）多數與導演、演員行地氈，今年亦不例外。（安仔沒要求出席？）他的個性不會要求。」

撐陸駿光適合做男主角

Sammi不敢預測《流水落花》會有多少票房，憑該片得到的已遠遠超乎其想像，票房就交給觀眾和上天好了，她輕鬆面對。問陸駿光會否學《毒舌大狀》何啟華（阿Dee）除褲慶祝？Sammi建議對方除眼鏡慶祝。陸駿光說：「除眼鏡隨時可以，我希望電影有好票房，報答導演有勇氣找我演出，其實他可以找更有名氣的男演員演出。」Sammi撐陸駿光說：「你更加適合，適合重於名氣。」

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