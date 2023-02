大方回應黃心穎復出 鄭秀文：每個人都應有機會再開始

記者:柯美

攝影:劉永銳

新歌玩自嘲 心穎包辦曲詞編監唱

《Crown Me》全首歌均是英文歌詞,黃心穎包辦作曲、作詞、編曲、監製及主唱,男友RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)參與編曲和監製。有人覺得黃心穎憑歌寄意,抒發心聲,歌詞中以naughty和cheap等字眼自嘲,又說「I've got my personality revised,Why is it still not enough for you and I?(我的性格已經改正了,為什麼對你我來說還是不夠?)」

鄭秀文(Sammi)前晚聯同陸駿光、導演賈勝楓及兩小演員現身戲院為《流水落花》謝票。被問到有否留意黃心穎在情人節推出新歌?Sammi表示沒留意。身為樂壇天后,對這個樂壇新人有什麼寄語?她禮貌說:「你講嘅我完全唔知,所以答你唔到。」隨後她補充說:「我覺得每個人都應該有個新開始嘅,無論經歷咩都好,其實每個人都應有機會再開始。」

Sammi:張艾嘉是前輩不是敵人

談到情人節,Sammi笑說:「我有包薯片就可以,沒特別慶祝,如常開心,平平安安便可以。」她開心憑《流水落花》角逐金像影后,今次是她第10次獲提名,十分珍惜,因獲提名並不容易,還入到5強,很感恩。是否恨得獎?Sammi稱不敢去想。再遇宿敵張艾嘉(張姐)?她說:「張姐得獎我當然開心,我們早上才通短訊,她給予我很多鼓勵,完全不是所謂競爭,她是我尊重的演員和前輩。至於宿敵是你們講的,總之輕鬆面對,張姐從來不是我的敵人,去年我演她執導的電影,很欣賞她的演技及內心的風度。其實我都輸慣,繼續交給上天安排。都感激自己過去多年的努力,減少拍喜劇,沒放棄拍劇情片,雖然有人覺得我拍劇情片不太得,但我仍然不斷努力嘗試,之前獲《電影評論學會大獎》最佳女演員獎,我的努力沒白費,其實花了10幾年時間才行到這一步。」

不會與許志安行金像紅地氈

陸駿光未能憑《流水落花》入圍角逐金像影帝,認為沒期望便沒失望。他稱之前不知金像獎頒獎禮在4月16日舉行,已訂了機票跟太太去旅行,現在唯有取消行程出席頒獎禮。問Sammi會否與老公許志安(安仔)一起行紅地氈?她說:「次次都單拖,我喜歡著得靚靚單拖,不用人拖。(可跟安仔分享喜悅?)多數與導演、演員行地氈,今年亦不例外。(安仔沒要求出席?)他的個性不會要求。」

撐陸駿光適合做男主角

Sammi不敢預測《流水落花》會有多少票房,憑該片得到的已遠遠超乎其想像,票房就交給觀眾和上天好了,她輕鬆面對。問陸駿光會否學《毒舌大狀》何啟華(阿Dee)除褲慶祝?Sammi建議對方除眼鏡慶祝。陸駿光說:「除眼鏡隨時可以,我希望電影有好票房,報答導演有勇氣找我演出,其實他可以找更有名氣的男演員演出。」Sammi撐陸駿光說:「你更加適合,適合重於名氣。」

