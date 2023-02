《閃電俠》預告米高基頓版蝙蝠俠登場

除了《閃電俠》外,《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、《狂野時速10》(Fast X)、《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)等矚目大片,昨日亦有預告登場,令人目不暇給。