《閃電俠》預告米高基頓版蝙蝠俠登場

【明報專訊】根據過往數字顯示，美式足球超級碗決賽的電視直播觀眾人數逾億，自然成為荷李活新片的宣傳必爭之地，萬眾期待的DC超級英雄片《閃電俠》（The Flash）將於6月上映，昨日首度公開預告片，在長達3分鐘的片段中，艾薩米勒（Ezra Miller）飾演閃電俠因打破時間限制，穿梭多元宇宙，因此除了在《正義聯盟》飾演蝙蝠俠的賓艾費力（Ben Affleck）再度亮相外，就連在1980年代扮演舊版蝙蝠俠的米高基頓（Michael Keaton），亦將會跟閃電俠攜手對付《超人：鋼鐵英雄》奸角薩德將軍（米高山倫飾）。另一驚喜是莎莎哥利（Sasha Calle）在DC電影宇宙第一階段擔綱主演電影《女超人》前，先客串亮相《閃電俠》，令到新片陣容不遜《正義聯盟》。