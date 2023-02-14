被指舊愛馬國明生日前夕預告出新歌贈興 黃心穎復出抱平常心面對輿論壓力

娛樂組

黃心穎與許志安2019年爆出車廂激吻「安心事件」後，二人形象跌落谷底。黃心穎跟當時男友馬國明分手收場，又被無綫掟入「雪櫃」，愛情事業盡毁，淡出娛樂圈；許志安則暫別娛樂圈3年，2022年加盟環球唱片，推出新歌《人與人之間》回歸樂壇。

行蹤低調的黃心穎去年被揭2021年與無綫完約離巢，同時與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）戀情曝光，她受訪時直認和泥鯭一起好開心，感情方面沒有壓力，獲舊愛馬國明送上祝福。

為社交網「大掃除」

黃心穎上月34歲生日，上載與家人慶祝照片，明顯狀態回勇。原來她已密謀再踏星途，銳意以歌手身分重新出發，選擇與男友泥鯭踏同一跑道。重新出發的黃心穎，被發現為社交網「大掃除」，僅餘10個發文，「有得留低」的照片，大都是她和愛犬的合照，當中有一張抱BB和她慶祝生日的照片。最新上載是她的新歌《Crown Me》MV 20秒預告片，12小時已有逾14萬觀看次數。

網民對復出持兩極反應

黃心穎一直都有歌手夢，在無綫重用時曾獲安排主唱處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》，又曾與蔡思貝、馮盈盈、張寶兒及邵珮詩組女團跳唱《到此一遊》。今次她決定棄演員路轉跑道當歌手，網民意見持正反兩極，有網民認為「安心事件」男主角許志安可以復出，黃心穎亦應該「走返出嚟」，但仍有網民對黃心穎此舉不睇好，「咪成日想返入娛樂圈搵食！」

對於再成為熱議對象，會否增壓力？黃心穎回應《明報》說以平常心面對。新歌MV預告片點擊逾14萬觀看次數，成績不俗，她表示：「請多多支持。」被問到選擇情人節出歌是否與感情事有關？她說：「唔關事，我不慶祝情人節的，沒有特別原因。」黃心穎於新歌MV預告片中以不同造型亮相，當中有妖艷妝容熱舞及性感低胸露背裙造型。

湯洛雯低胸裝賀未婚夫生日

馬國明昨日（13日）49歲生日，未婚妻湯洛雯在社交網貼出酒店泳池相，還有寫上「Happy Birthday Kenneth」的氣球，以及在著名餐廳用膳照片，湯洛雯穿上低胸裝跟未婚夫慶生，高調曬幸福。馬國明新歡舊愛同時活躍社交網，惹起網民熱烈討論，爭相留言「食花生」。

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