黃凱芹3月九展開騷 閨密周慧敏未能參與

心情勁靚的Chris拍照時狂派心心，又即場炮製心形朱古力迎情人節，他說：「上次開完紅館騷，立即入紙申請開part 2，但等到今年2月，紅館都無期畀我，所以我不等了，決定轉去九展開，不過今次會安排全新rundown，除了四面台，仲有長70呎的catwalk舞台，我會扮靚靚學模特兒行catwalk出場，但相對座位會較少。」

Chris笑言今次開騷似擺婚宴一樣，溫馨提示觀眾提早到場，因場館外會辦小賣部，售賣唱片、歌集及寫真，開騷前有精彩暖場環節，「我出場前，會安排樂手演奏，都是個騷的一部分」。

閨密周慧敏可會再擔任嘉賓？他稱今次未能跟對方同台，「她有騷要準備，未能做嘉賓，我做完騷就會趕返加拿大，迎接4月溫哥華及多倫多的演出，加上機票好緊張，今趟逗留香港時間好短」。他感激主辦方再邀他回港開騷，「有機會上台表演，我的心情似學生等開派對般興奮，聽聞九展這個場地即將拆卸，拆之前去做騷，好有紀念價值」。

記者：鍾一虹