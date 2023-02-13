【開箱】《6秒間的軌跡》 煙花父子兵 神秘靚女登門拜師求收留

《6秒間的軌跡》由《嫲煩家族》橋爪功、《四重奏》高橋一生及《X光室的奇蹟》本田翼合演，每集約半小時，至今播出5集。故事講述望月航（橋爪功飾）與兒子望月星太郎（高橋一生飾）合力經營手製煙花店，航已是第四代傳人，但受新冠疫情影響，每年傳統的花火大會告吹，生意冷清。航其後猝逝，星太郎大受打擊，卻在家裏見到父親的幽靈。另一方面，水森光（本田翼飾）拿着傳單上門幫襯，要求星太郎為她製作煙花表演，之後向星太郎提出讓她留宿，並拜師學製煙花。

《美味關係》橋部敦子編劇

《6秒間的軌跡》由橋部敦子編劇，出道近30年的她，筆下名作不少，而且題材多變，如《美味關係》、《救急病棟24小時》、《我存在的時間》、《A LIFE：深愛的人》等；新劇則是帶有奇幻及懸疑色彩的小品，而且以製作煙花為背景，也是劇集較少提及的行業。劇中主要角色只有3人，所以描寫較深刻；星太郎發現父親暈倒，說完「對不起」便斷氣，究竟向誰道歉，星太郎完全不清楚，也留下懸念。雖然父子不時互窒，但望月航逝世後，屋內雜物堆積如山，星太郎一臉厭世，可見父子情深，也大概是劇名帶有「憂鬱」二字的原因。即使望月航還在生，星太郎已過不惑之年，按社會一般標準，亦屬一事無成，譬如到中年仍與爸爸同住，沒女友未結婚，屬N無一族。但也別以為劇名有「憂鬱」二字，情節會很哀傷，相反不時透過望月航化成鬼魂，又只有星太郎看得見而製造笑料。例如水森光住進星太郎前舖後居的寓所後，望月航向兒子形容對方身材，讓星太郎以為爸爸偷窺水森光洗澡而企圖阻止的一幕，就相當爆笑。另外，其貌不揚的中年顧客稱要為心目中女神放一場煙花後告白，觀衆期待女神必是美女，認為他的表白必定失敗，怎料「女神」外形跟他「旗鼓相當」，就帶來搞笑效果。

本田翼扮演的水森光身分神秘，也引起追看意欲；突然拿着大堆鈔票上門要看煙花表演，只因傳單上說「為你表演」。看完煙花，星太郎以為她的冷笑代表不欣賞，怎料翌日卻要求他聘用。星太郎的好友田中勇人（小久保壽人飾）看到漂亮年輕的光出現，更以為她是星太郎的新女友。事實上光見識過星太郎親手製作煙花的過程，對他刮目相看；她也慢慢向對方透露，一直與父母同住，跟男友拍拖4年離離合合，看了那場煙花後，不想再如此日復日生活下去，於是想改變，不正是兩人互相影響及感情萌芽的開始？

手製煙花為背景

老戲骨橋爪功保持在《嫲煩家族》系列的喜感，演活暗暗疼惜兒子的父親角色；高橋一生留長髮戴眼鏡，好像比過往有型，不過開場時18歲的星太郎也由42歲的他上陣，則相當勉強。本田翼是勤力演員，幾乎每季都有新作，只待一個好角色，她必可更上層樓。此劇另一特點是星太郎堅持手製煙花，展現出日本匠人精神之外，煙花漂亮而短暫，製作過程卻需時，也增添了浪漫色彩。