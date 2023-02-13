扮偷睇Serrini裙底裝置 Tyson Yoshi為精密科技拒騷肌

由於二人要配合即時動態捕捉技術，令動作在元宇宙得以同步，所以全身安裝了感應器。Tyson Yoshi貪玩作狀要捐入Serrini裙底看感應器裝在什麼位置，場面搞笑。Serrini大讚Tyson Yoshi戴眼鏡好睇，稱在後台看到Tyson Yoshi除下皮褸，台下有女粉絲興奮爆粗大叫，說Tyson Yoshi好靚仔；又有粉絲問Tyson Yoshi何時除衫騷朱古力腹肌，他說：「冇朱古力肌，都話有精密科技除唔到。」他隨手掀起皮褸，觀眾已尖叫聲不斷，最後他與Serrini合唱《第二最愛》為音樂會作結。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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