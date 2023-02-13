寧減歌酬堅持特惠票價回饋粉絲 74歲許冠傑舉啞鈴練歌誓弗爆登紅館

記者：林祖傑

阿Sam演唱會早前優先訂票，4.3萬張門票全數售罄，其餘門票將於明日（14日）情人節公開發售。昨日阿Sam穿上黑色貼身背心配皮褲，身形弗爆大騷麒麟臂舉行演唱會發布會，先後獻唱《阿郎戀曲》、《快樂》及《鐵塔凌雲》3首金曲為個唱預演，又跟來捧場的粉絲簽名及握手，十分親民。

預告許冠文出山獻唱

席間播出大哥許冠文力撐阿Sam的打氣短片，許冠文說：「大家經歷了3年疫情，香港面對劫後餘生，希望Sam的演唱會能凝聚大家的生命力，建立更可愛的東方之珠。」總監蕭潮順在台上稱阿Sam今次開騷，唯一要求是一半門票賣380元，但又要有一級製作，在這前提下唯有減阿Sam歌酬。阿Sam對粉絲笑道：「我好慘，冇得賺，不過只要你哋開心，我就開心。」

阿Sam受訪時表示已近4年沒有見過粉絲，再見到一班粉絲很開心，透露為開騷日日操弗，望到時有足夠體力應付表演，「我鍾意運動，愈來愈有興趣，最緊要練到夠氣，到時可以唱8場至10場。（是否已決定加場？）唔知有冇期」。阿Sam笑稱今次冇乜點收歌酬，一味死做，最緊要好玩。蕭潮順說：「製作冇壓力，阿Sam話唔掂佢包底。」阿Sam表示已為個唱準備大量豹紋歌衫，除兩子會上台，許冠文亦會出山獻唱。

欣賞陳奕迅張敬軒

蕭潮順透露嘉賓方面，會有老一輩及年輕歌手，每晚都會有一名不同嘉賓，「還未發出邀請，人選方面會大家商量，最重要阿Sam都覺得好需要交棒下一代，好開心見到新一代歌手咁好，覺得有機會合作都好得意，好似Serrini有首歌叫《油尖旺金毛玲》，其實同阿Sam首《尖沙咀Susie》都有異曲同工之妙，和林家謙也會有合作計劃」。

問阿Sam特別欣賞哪名後輩？他點名陳奕迅和張敬軒，覺得樂壇新人輩出是好事，「只要不斷有新人同粵語歌文化出現是好事，粵語歌永遠唔會死，有香港一日，一日都仲有粵語歌」。問阿Sam是否永不言休？他說：「我係唔鍾意休。」