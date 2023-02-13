周嘉洛回鄉探親未被催婚 陳豪教龔嘉欣造人要識「埋位」

周嘉洛未曾跟圈中人拍拖

周嘉洛早前缺席宣傳，透露事先向公司請假，陪家人到內地家鄉探親和祭祖，逗留兩星期。他去年憑《痞子殿下》「紀威」一角在無綫頒獎禮奪最受歡迎電視男角色，他受鄉親父老歡迎，成「集郵」對象，透露此行不是衣錦還鄉，長輩沒有趁機催婚或介紹女仔，笑稱多得母親代他擋駕，「揀女友要先過媽媽一關，擇偶條件最緊要我鍾意。不過我呢一關都好難過，因為在圈中工作時間太長，很難跟人培養感情，入行後未試過與圈中人拍拖」。3月為《痞子殿下2》開工，原定拍攝旅遊節目延期出發，周嘉洛不怕跟對手陳瀅再傳緋聞，笑言可考慮找另一單緋聞蓋過。好友王灝兒（JW）的男友葉韋彤破產一事，周嘉洛稱剛回港暫未見到JW，未有慰問對方。

陳豪笑笑口亂爆龔嘉欣近期心花怒放，將女方最近與日籍甜品師松岡哲也的緋聞擺上枱。嘉欣讚陳豪是「全港最好老公」，經常向對方詢問夫妻相處之道，但暫時未有發揮機會。問陳豪是否最叻生仔？他大講有味笑話：「造人最緊要識得『埋位』，適當時候啪啪聲就搞掂。然後順其自然就得，啱就好，唔啱就再搵。」

陳豪稱未見過嘉欣緋聞男友，想叫她介紹，嘉欣口快快答：「可以，有機會。」不慎泄蜜的她以甜笑掩飾尷尬，並強調情人節沒有人約，趁好姊妹陳凱琳長子鄭承悅在情人節生日，屆時陪他慶生一齊過。陳豪準備情人節與子女送花及禮物給太太陳茵媺，稍後再跟老婆二人世界旅行。

記者：林蘊兒