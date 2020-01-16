【開箱】《體能之巔》 爆肌百男女埋身肉搏 爭奪190萬獎金

百名參賽者考驗體力毅力耐力

《體能之巔》上月24日首播，至今6集上架，據悉最後的第9集會於本月21日播出。《體能之巔》上架首周即登Netflix全球非英語節目收視第7位，其後躍升至亞軍，可見廣受關注。節目玩法簡單，合共100名男女挑戰各樣競賽，最終勝出可獨享3億韓圜（約190萬港元）獎金。

參賽者來自各行各業，包括藝人、運動員、軍人、消防員、網紅及農夫，共通點是體魄強健及熱愛運動，而且不乏肌肉型健身男女。百名參賽者中較為人熟悉的是曾演出真人騷《超人回來了》的綜合格鬥選手秋成勳、體操運動員梁鶴善、鋼架雪車奧運金牌運動員尹誠彬、演出過《單身即地獄》的舞蹈員車炫承及模特兒沈音燈等。即使部分參賽者是素人，在健身界亦有名氣。

《體能之巔》競賽形式考驗參賽者體能、毅力、耐力及智慧，也要求他們有團體合作精神。正式比賽前，先有熱身賽，凌空靠雙臂吊掛在單槓，時間愈長者取勝，任職登山救援隊的金民哲以18分15秒稱冠，令人刮目相看。節目亦特別為百名參賽者製作半身石膏像，展示他們的肌肉及線條，寓意各參賽者像藝術家一樣，精心塑造身形。

節目播出至今，正式比賽暫時有3個，分別是一對一搶球、5對5運沙，以及10人合力拉動1.5噸船的計時賽。搶球玩法是單對單埋身肉搏，3分鐘內打低對手搶下球便勝出，落敗即時出局。熱身賽排名前50的參賽者，有權先揀對手，選擇亦盡顯人性。有男參賽者為求過關，特意揀女性做對手；也有充滿自信者刻意選看來比自己強的人；亦有人故意挑選尊敬的前輩，趁機越級挑戰。

第2關的5對5搬沙賽，要先搭好木橋，再將沙搬到木橋另一邊，限時內搬得最多的一隊勝出。這關除考驗體力，還講求分工合作，而且必須先搭好木橋，若木橋欠穩，中途塌下，只會得不償失。第5集，參賽者趙振亨帶領的一隊，特技演員金多榮負責搭橋，雖然速度較慢，卻十分紮實。相反對手搭建的木橋，行兩步已鬆散，成為敗陣主因。

提供復活賽 男女對戰惹爭議

節目亦提供復活賽，第2關被淘汰者，只要抓住相等於自己四成體重的石膏像，維持時間最長的5人，可參與第3關比賽；其中女參賽者沈音燈靠沉着應戰，殺入5強「復活」。第3關10人合力拉動1.5噸船，考驗耐力之餘，隊長領導能力與拉動技巧最重要，若用錯方法拉船，只會浪費氣力；第6集，尹誠彬與健美運動員馬善浩帶領的一隊有最多「大隻佬」，拉船方法出錯，就有出局危機。

《體能之巔》參賽者皆渾身肌肉，甚有看頭，然而有肌不代表勝券在握，兼備耐力、毅力、爆發力及運動神經，才有致勝機會。節目不分男女作賽也具爭議，如健美運動員金春理與綜合格鬥選手朴亨根對賽，朴用膝蓋壓着金的胸部，一度引發爭議；也有觀眾指出大部分參賽者熱愛健身，可能曾服相關藥物，與專業運動員一起比賽，似乎不大恰當。不管如何，《體能之巔》備受關注，且看最終誰能拿下190萬獎金。