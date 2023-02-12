《狂野時速10》預告曝光 「水行俠」變身奸角復仇

執導《狂野時速》好幾集的林詣彬，來到第10集結局篇退居編劇一職，改由拍過《非常盜》及《換命快遞》的法國導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）上陣。扮演雲狄素老婆的米雪路芝姬絲曾笑言，今次是法國班底，除了路易斯外，由特效、動作演員到第二組副導演，全部是法國人。事實上，今集亦遠赴巴黎、羅馬、里斯本、倫敦、洛杉磯等地取景。

從預告片段所見，雲狄素、米雪路芝姬絲、約翰辛納（John Cena）、積遜史達咸（Jason Statham）、查莉絲花朗（Charlize Theron）、海倫美蘭（Helen Mirren），以及上集「復活」的姜成鎬歸位外，不少新角色登場，包括扮演雲狄素祖母的《西城故事》女星烈打莫蘭奴（Rita Moreno），在預告片開首的家庭聚會出現；亦可見雲狄素已有一名兒子，並讓他坐上駕駛座。

預告片中戲分最多的是今集扮演奸角Dante的積遜莫瑪，他曾形容此角色「陰陽怪氣」。據悉在《狂野時速5》，雲狄素飾演的Dom曾在里約熱內盧消滅邪惡的毒梟Hernan，Dante正是Hernan的兒子，等待12年後準備向Dom報復。積遜莫瑪在預告片指雲狄素奪去其一切，「你建立了美麗人生，充滿愛，還有家庭，我永遠沒這機會，因你偷走了我的所有、我的未來與家庭」。預告片段可見積遜莫瑪綁架了雲狄素的年幼兒子，雲狄素登上跑車追截，途中卻被直升機夾擊。

貝兒娜森登場 被指與雲狄素合作

另一新登場的角色Tess，由《抖室》金像影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演，片中將會與雲狄素合作，卻跟米雪路芝姬絲爭執；從預告片段所見，貝兒一展動作身手，不過她真正的身分是什麽，依然十分神秘。導演路易斯賴托瑞曾表示，Tess會是雲狄素角色的守護天使。

據報《狂野時速10》成本3.4億美元（約26.5億港元），終極結局會在下集；日前在預告片首映活動，雲狄素提及有意邀請《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）參演，米雪路芝姬絲則表示，希望麥迪文（Matt Damon）能加盟，若成事，結局篇的演出陣容將不遜Marvel的超級英雄片。