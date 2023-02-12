拒為《十年》寫悔過書 周冠威：不覺創作自由有錯

周冠威最終找到投資者，包括電影發展基金，《幻愛》2020年上映，票房逾1500萬。周冠威表示本來找到足夠資金開拍《1人婚禮》，但他拍攝的紀錄片《時代革命》於康城影展首映，再令投資者打退堂鼓。他說：「《1人婚禮》的製作即時腰斬，我沮喪兩個月，問自己是否應繼續拍電影？失去的資金是否可慢慢再找？最後成功開拍該片，共有40多個投資者。」

周冠威與太太育有一子一女，分別8歲及3歲，坦言不少朋友勸他離港，指他留下拍不到電影，但他的心仍想留港繼續努力。對於家人，從來沒給他壓力，「我們都是基督徒，立場相同，都認為如果追隨耶穌需要受苦，那就受苦」。因為有信仰及家人的支持，周冠威選擇留下來，迎難而上繼續拍電影。

娛樂組