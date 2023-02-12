龍婷睇好周吉佩吳大強入5強 曹敏寶獲老公獻花冧爆

曹敏寶指參賽好緊張，幸得其他參賽者提點，「他們說比賽有高有低，接受自己表演非最好才會有進步。大家相處幾個月像一家人，每晚都有飯局，又會一起去錄音室練歌，毫不避忌唱出參賽歌」。不看重輸贏的她睇好吳大強、龍婷入5強，大讚吳大強的表演震撼眼球和心靈。龍婷說：「我的信心要上舞台才拿到出來，我睇好周吉佩，他在我心目中是種子選手，很喜歡他把聲，且對自己有要求，亦睇好吳大強。」

周吉佩自爆曾患情緒病

周吉佩表示今次參賽緊張過昔日當歌手，因拍攝時間緊迫，要返工又要照顧小孩，有時來不及練歌，試過緊張到失眠，幸情緒病沒復發。他自爆當年樂隊解散後，曾患情緒病，一度萌輕生之念，「解散因不歡而散，令我耿耿於懷，第一次病發時我在辦公室，外面下着毛毛細雨，突然有種無助感想輕生，之後也試過睡覺時，似有人按着我心臟，令我透不過氣」，他睇好龍婷，希望有機會跟對方合唱。

記者：柯美