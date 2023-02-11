【開箱】《TÁR》 姬蒂白蘭芝演墮落指揮家 楊紫瓊爭影后頭號勁敵

劇本度身訂做

《TÁR》講述當代最偉大作曲家之一Lydia Tár，是德國知名管弦樂團首位首席女指揮家，在傳統古典音樂界，她不讓自己的音樂才華因女性身分而被埋沒，持續不懈朝理想前進，事業、感情與家庭富足，然而世事之變化無法預料……此片身兼編劇及導演兩職的托迪菲爾德（Todd Field）並不多產，對上一齣執導的電影，已數到2006年珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）與琦溫絲莉（Kate Winslet）主演的《隔牆有心人》。《TÁR》以古典樂界為背景，透過姬蒂白蘭芝扮演的指揮家Lydia，講述權力使人腐化之外，還有今天的封殺文化（cancel culture），托迪亦直言此片劇本是為姬蒂度身訂做。

如果對古典音樂沒多少認識，可能電影開頭已覺得有點難消化；甫開始交代Lydia是柏林管弦樂團的首名首席女指揮，十分意氣風發，在美國接受《紐約客》作者Adam Gopnik訪問，介紹她連串豐功偉績，還宣傳將與柏林樂團現場錄音馬勒《第五交響曲》。如果熟悉古典音樂的觀衆，或會看出很多不同趣味又或者錯誤。姬蒂不是古典樂手出身，片中彈奏鋼琴、指揮樂團等，都是靠練習惡補動作，務求演來神似。看下去會發現是否懂古典樂不重要，編導為Lydia添上層層色彩，讓角色變得立體。她跟共同成立手風琴基金會的拍檔Eliot見面，討論音樂之外，也談到撤換助理指揮及填補柏林樂團大提琴手空缺，為後面劇情發展鋪路。Lydia其後到茱莉亞學院教導主修指揮的大師班，近10分鐘長鏡頭，不少影評人津津樂道。除展現姬蒂白蘭芝準備充分的演出，其中一名BIPOC（黑人、原住民及有色人種）非二元性別學生Max稱對巴哈的音樂沒興趣，因難以聯繫，Lydia於是稱指揮要為作曲家服務，並以一種強勢曉以大義，最終Max爆粗並拂袖而去，這一幕呼應了後來Lydia爆出醜聞，面對連串惡果，原來當時在課堂已有人暗中拍下過程，再「斷章取義」放上網。電影開頭也是她在私人飛機艙被偷拍，到底拍攝者是一直忍受她脾氣的助手Francesca，還是Lydia以權謀色故技重施，邀請一起往紐約的俄羅斯大提琴手Olga？似乎沒說明，電影也沒明言她跟後來自殺的年輕女指揮家Krista曾否有染，只透過Francesca的口，暗示三人一度關係親密；Francesca亦同情Krista，直到失去助理指揮之位，才與Lydia斷絕關係。

演技大曬冷

片中Lydia的同志妻子Sharon一直察覺伴侶跟年輕女樂手的婚外情，只是沒說穿；當醜聞的雪球愈滾愈大，兩人分手告終，Sharon痛恨的是彼此沒有溝通，沒警告她要做好危機管理，結果是不讓Lydia跟養女Petra見面。有一幕也展現Lydia濫權及以為不會被揭發的一面；Sharon發現Petra身上出現不明瘀青，擔心她在學校受欺凌，Lydia遂提出送她上學，要Petra指出誰是施暴者，然後走到小女孩跟前平靜地恐嚇對方，警告她不得告訴父母老師，因為成人都與其同一陣線。Lydia由萬人景仰指揮家變成過街老鼠，重返故居看小時候崇敬指揮家的錄影帶後淚流滿面，悔不當初嗎？抑或貶到菲律賓工作，Lydia餘暇找按摩服務卻誤闖邪骨場，看到一眾年輕女孩，跑到街上嘔吐大作，才大徹大悟？聽衆由古典樂迷換成cosplay電玩迷，滿是諷喻的結尾；Lydia的大起大跌，也是姬蒂白蘭芝展現喜怒哀樂、溫柔、誘惑、權力、恐懼、憂愁與欲望種種面向的演技大曬冷；其實投入各樣情緒，不會比學指揮、彈琴與德語的心力少。此片冷門，但楊紫瓊要贏姬蒂，有一定難度。

上映日期：2月9日