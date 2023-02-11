未能入圍爭金像影后 鄧麗欣：是預期結果

讚呂爵安柳應廷演戲進步神速

Stephy表示已恭喜導演陳詠燊，同時入圍「最佳導演」及「新晉導演」，又指喜劇能獲11項提名是比較少有。提到曾合作的MIRROR成員呂爵安、柳應廷均入圍角逐「最佳新演員」，會看好誰？Stephy表示不便回答，不過有看過兩人主演的電影，大讚他們進步神速，以及成熟了很多，每部電影都有不同的演繹和發揮。

余香凝預告拖老公行紅地氈

余香凝表示拍《殘影空間》時仍未結婚，日前奶奶見到電影海報，都說她那時樣子很年輕。她指戲中角色很沉重，遭李任燊家暴，飽受拳打腳踢，幸好只是借位，真做應該會流血。

提到憑《緣路山旮旯》獲提名金像獎「最佳女配角」，余香凝稱得知消息時非常開心。有否開心到攬住老公惜？她笑說：「沒有，因為老公不在身旁，但有攬住女兒惜。今次是我第二次入圍，當時我懷孕，多謝導演沒有放棄我，認定角色由我演，也要感謝拍檔岑珈其，很感恩。」岑珈其未能入圍爭獎，她感可惜，但早前去到釜山電影節已很犀利，往後大把日子。

是否要物色戰衣出席頒獎禮？余香凝笑言要視乎到時身形，不過都會露背和露笑容，「今年終於可以拖住老公行紅地氈，覺得是很恩愛和幸福的一件事」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵