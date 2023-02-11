吳偉豪回味奪宋宛穎熒幕初吻 葉蒨文：我都想拍

吳偉豪笑談劇中與葉蒨文、宋宛穎的三角關係，奉旨左右逢源。葉蒨文表示情人節將要開工，跟吳偉豪一起過節。吳偉豪得戚說：「當天收工後，會翻看跟宋宛穎的親熱戲，因為我未睇過，想看看自己的表現。」葉蒨文笑他要回味那段難忘時刻。問兩人會否要求加親吻戲推進感情線？葉蒨文扮呷醋道：「我的角色由大學開始追吳偉豪，一下子就被人搶了，算啦！都被第二個惜了，不過若監製要求我們拍親吻戲都要接受的，我都想拍呀，吳偉豪那麼靚仔。」

林凱恩笑畫面打格當走光

林凱恩拍《開心速遞》又要主持《流行都市》。提到有網民將《流行都市》多名女主持的走光片段截圖？林凱恩未聞女拍檔不開心，「我們對事件一笑置之，因為任何畫面都可以打格就當走光，不過大家以後會坐得小心點。我比較粗魯，多穿長裙、長褲較舒服又安全」。談到情人節將至，她表示恨有愛侶疼惜，透露跟追求者發展中，正處觀察期。

記者：鍾一虹