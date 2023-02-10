劉亞仁涉濫藥遭警調查 即時限制出境 新片映期受阻

文：蘇珮欣

韓國傳媒前晚引述警方消息，首爾毒品犯罪偵查隊於本月6日以涉嫌非法服用異丙酚傳召劉亞仁接受調查。異丙酚屬精神科處方藥品，是一種短效麻醉劑，能抑制中樞神經系統達至全身麻醉和鎮靜效果，服用過量可導致上癮。韓國警方稱已掌握劉亞仁濫藥途徑，指他透過約10家醫院，以非醫療目的多次注射異丙酚，因此懷疑他已上癮。

《終極對弈》映期有變

韓媒又指，劉亞仁上月偕友人到美國旅行，本月5日返抵韓國，翌日即被警方傳召問話，同時檢收毛髮進行化驗，更被限制出境，反映警方對案件的重視程度。不過，劉亞仁一方指從未聽聞限制出境一事，他亦是透過傳媒才獲悉。

據報劉亞仁濫藥案是韓國食品醫藥品安全部早於去年11月委托警方展開調查，該部門發現劉亞仁自2021年起，先後到多家醫院處方異丙酚，經分析後發現他的使用量超標。相關調查並非針對劉亞仁，有傳涉案者多達51人。

劉亞仁前晚透過事務所UAA承認助查報道屬實，「現正積極協助調查，對於有疑問的部分，我會努力解釋，讓大家擔心了，很抱歉」。劉亞仁爆出涉毒醜聞，外界關注他的影視作品會否受到影響，例如他跟李秉憲合演Netflix電影《終極對弈》，原定5月上架，Netflix已改口風，指新片尚未落實映期；劉亞仁伙拍《回答吧！1988》羅美蘭合演科幻喜劇《HI.FIVE》，原定安排6月在戲院放映，製作公司昨日表示新片仍在進行後期製作，暫時未能公布映期。

河正宇認罪判罰款

劇集方面，劉亞仁與《機智醫生生活》安恩珍合演Netflix韓劇《末日愚者》，已於去年底煞科，最快今年內上架，至今仍未公布播放日期。另外，劉亞仁原定計劃6月接拍《地獄公使》第2季，Netflix表示距離新劇開拍尚有一段時間，會密切關注調查結果。

事實上，韓國不少藝人早有濫用異丙酚的前科，包括《與神同行》河正宇、《茶煲老細》朴詩妍、《被遺忘的妻子》李丞涓、《想你》張美仁愛、男歌手輝星及女團Brown Eye Girls成員佳仁等，先後被控涉毒罪成。

另一方面，已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）2009年亦因注射過量異丙酚而喪命，反映濫藥後果嚴重。