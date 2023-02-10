《想見你》電影版結局完美拒再延續 柯佳嬿恨孖許光漢施柏宇拍綜藝節目

許光漢和柯佳嬿在戲中一人分飾兩角，問到演出時會否混淆？柯佳嬿表示之前拍劇已有概念，比較困難是現在要模仿當時拍劇的自己，尋回以前的感覺、片段和狀態，是一個蠻特別的表演經驗。許光漢認同說：「有電視版經驗，再拍電影，對自己的角色並不陌生，有趣是第一次在銀幕上兩角同框，有幾場戲要替身配合，我將想好的動作和對白先向替身示範，讓對方模仿，他們都很辛苦。」

施柏宇在電視和電影版都不能與心儀的女生在一起，會否覺得很可憐？施柏宇並不覺得，「我們在戲中的關係和情感就像真實人生一樣，拍拖不一定順利，所以結局的彩蛋留開放式，讓大家幻想」。3人均希望可以再合作，但希望是全新角色和關係，一起做綜藝節目也可以。

記者：柯美

攝影：劉永銳