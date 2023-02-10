鄧麗欣為沉鬱角色變生人勿近 姜皓文曾太入戲被妻勸睇醫生

各有方法抽離角色

Stephy透露為投入角色及了解殺人犯的犯罪心理，收到劇本後即看了多部關於殺人犯電影作參考，並向家人發出警告，「趁自己還有意識，事先對他們說這段時間我心情低落、不笑，不等於我不開心」。黑仔自認也是精神病患者，每部戲都太投入角色，回家仍處於角色的狀態，「嚴重到太太都叫我去看醫生。（拍完如何抽離？）會冲涼和狂吃朱古力，太太很清楚我，不敢主動跟我說話，過一段時間，我主動問她今晚吃什麼，她便知我已經回復正常」。Stephy則選擇運動抽離角色 。

黑仔笑稱有外父命，近年多部電影均演一女之父，今次在《殘》片亦然，並透露現實都湊緊外甥孫女。父愛氾濫的他說：「外甥孫超可愛，每天陪她玩、睡覺，很開心。（自己生個？）睇下點。」問Stephy會否也想當母親？Stephy說： 「身邊很多朋友已為人母，BB玩一陣就好玩，喊即交回給朋友。不知道為何，見得太多BB，反而愈驚，我跟黑仔哥一樣，睇下點」。Stephy強調絕不會做未婚媽媽。

記者：柯美

攝影：劉永銳