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2023年2月10日星期五
《正義迴廊》金像獎16項提名 麥沛東楊偉倫挑戰影帝黃秋生劉青雲
與MIRROR隊友柳應廷爭最佳新演員 呂爵安：我真係好命到不得了
金像獎入圍名單（部分）
《流浪地球2》首映 劉德華見粉絲超興奮
4月澳門開騷 容祖兒：諗起美食流口水
《毒舌大狀》破8200萬 壓倒《明日戰記》成港產片票房第一 黃子華引出「深海魚」觀眾鬆毛鬆翼
鄧麗欣為沉鬱角色變生人勿近 姜皓文曾太入戲被妻勸睇醫生
港姐三甲齊人團拜 許子萱否認不堪壓力求解約
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《想見你》電影版結局完美拒再延續 柯佳嬿恨孖許光漢施柏宇拍綜藝節目
化妝吊眉太辛苦 鄭文雅無膽挑戰演粵劇
劉亞仁涉濫藥遭警調查 即時限制出境 新片映期受阻
《魔雪奇緣》拍第3集 《阿凡達》進軍迪士尼樂園
《黑暗榮耀》新預告 宋慧喬奸笑復仇
《體能之巔》收視佳 MBC社長暗示添食
勝利刑滿出獄 力燦上訴駁回
【開箱】《彭美拉安德遜：我的愛情故事》 5度離婚後 才學懂自愛
金像獎入圍名單（部分）
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【明報專訊】（請看附圖）
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