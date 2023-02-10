《正義迴廊》金像獎16項提名 麥沛東楊偉倫挑戰影帝黃秋生劉青雲

記者︰柯美

去年憑《白日青春》奪金馬影帝的黃秋生，再憑該片角逐金像影帝被視為大熱，秋生鬼馬回應道：「入圍影帝當然開心，開心到似辦喜宴，不過辦喜宴要花很多錢，所以有些壓力。」

張繼聰︰咬住唔放證明不會反艇

憑《窄路微塵》先拔頭籌，在「電影評論學會大獎」奪最佳男演員的張繼聰首次入圍爭金像影帝，他說︰「衷心多謝每位投票給我的評審，希望透過這部電影可以將一種力量帶給觀眾，條路幾窄，我們幾微塵都好，咬住唔放，現在證明不會反艇。」

麥沛東與楊偉倫非常激動，稱最開心是兩兄弟一齊獲提名，楊偉倫說︰「電影獲多項提名，好神奇、好興奮，多謝每位投票的人，算是人生的成就解鎖。」劉青雲多謝大家支持。張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》獲3項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」，校方昨日宣布退出「最佳電影」遴選，張婉婷表示配合拍檔郭偉倫接受「最佳導演」提名，但不會出席頒獎禮。

鄭秀文爭影后再遇宿敵張艾嘉

鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》第7度獲提名角逐金像影后，對手是《燈火闌珊》張艾嘉、《阿媽有咗第二個》毛舜筠、《正義迴廊》蘇玉華及《窄路微塵》袁澧林。Sammi還跟樂壇新人姜濤及洪嘉豪等角逐「最佳原創電影歌曲」。

Sammi與張艾嘉在金像獎先後三度碰頭爭影后，2002年第21屆，Sammi更有3片入圍角逐影后，最後敗給《地久天長》張艾嘉，今次這對宿敵再碰頭，張艾嘉說︰「香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。」同爭影后的蘇玉華表示難以置信，心情興奮。袁澧林感激之餘，亦盼望有機會獲獎。毛舜筠再獲提名角逐金像影后，興奮說頒獎禮就像一個大Party，很開心。

林海峰爭最佳男配角有信心落選

「最佳男配角」與「最佳女配角」，《飯戲攻心》的張繼聰、陳湛文、王菀之及林明禎佔去4個席位，陳湛文說︰「我有機會獲提名，歸功於電影團隊，還要多謝家人，他們是我最大原動力。」首次獲提名最佳男配角的林海峰笑說︰「我好有信心，落選！」對手羅永昌則沒想過獲提名，稱無任歡迎大家繼續找他當演員。楊詩敏（蝦頭）爭最佳女配角，恭喜《正義迴廊》獲16項提名，這是她最開心的。對手《緣路山旮旯》余香凝說︰「有很多人話我今次有很大突破，比起以前演戲很不同，亦是我人生轉捩點時拍攝該片。」林明禎透過視頻向大馬家人報喜，並一起尖叫。