【開箱】《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》 細思極恐的噩夢

收錄《富江》故事

數日本近代恐怖漫畫大師，楳圖一雄與伊藤潤二必入三甲，前者代表作《漂流教室》早已被改編拍成電影及劇集，並啟發伊藤潤二入行，自1990年推出單行本至今，由小數追捧逐漸變成大眾口味，前年在港舉行的大型展覽會便是最佳證明。改編自漫畫《伊藤潤二傑作集》、《魔之碎片》及《伊藤潤二研究來自恐怖深淵》的動畫版《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》，1月19日在Netflix上架，結果口碑兩極，原因不難理解。

有網民批評《伊藤潤二狂熱》劇情「無頭無尾」，令人摸不着頭腦，例如《閣樓的長髮》及《漂到岸上的怪物》等，故事突然發生，結局戛然而止，這跟導演把部分漫畫情節刪減以配合動畫篇幅有關；更重要的是，伊藤潤二的漫畫本來就像一場噩夢，讀者受驚後乍醒，未必記得前因後果，卻猶有餘悸。

如果是伊藤潤二漫畫迷，以重溫經典的心態欣賞動畫，當然美不勝收，但對「新入坑者」來說，未必人人接受《伊藤潤二狂熱》這種零碎剪裁，劣評因此而起。建議先從《富江：照片》、《人頭氣球》及《墓碑鎮》等較長篇幅的故事切入，或許有另一番體會。

《富江》是伊藤潤二的漫畫出道作，亦是最受歡迎系列之一，先後被日本甚至台灣製作公司改編成劇集、電影和動畫；《伊藤潤二狂熱》亦不例外，收錄其中一段故事《照片》，講述高中攝影部學員月子，以拍攝校內俊男照片然後高價售予女同學牟取暴利，事件遭風紀隊長兼美女學生富江發現，月子因此被老師勒令停課。富江登門向月子求和，後者展示偷拍富江照片，相中人出現兩個頭顱，揭發她的妖怪真身，風紀男生大驚於是把富江擊斃，但她死而不僵，緩緩離開現場，伺機重臨人間。

象徵欲望的富江，在《照片》出現一人一鬼頭顱的驚嚇造型堪稱經典，奇在月子見狀似乎不甚害怕；風紀把富江斬至血肉橫飛，月子反應亦出人意表地冷靜，甚至關心房間掛上照片受到血漬污染，多於擔心富江何時再現向她尋仇。這種不合常理的角色思維，正是伊藤潤二作品的獨特魅力。

經典「雙一」現身

短篇故事方面，伊藤潤二筆下另一經典角色「雙一」，是個擁有反社會人格和喜歡詛咒他人的古怪男孩，動畫收錄《寵物》和《四道牆的房間》兩個關於他跟家人「內訌」的故事。《寵物》講述他向寵物施咒後，原本可愛的貓咪，變成脾氣暴躁，甚至襲擊兄姊，令全家頭疼不已。《四道牆的房間》大同小異，兄長為了逃避雙一滋擾，要求父母替他改裝房間，好讓他能專心溫習，結果裝修師傅亦受雙一「傳染」，設計出古怪密室，牆壁之間佈滿秘密通道，方便雙一自由出入，繼續惡搞兄長。

雙一性格惹人討厭，故事卻充滿黑色幽默，令人產生追看的快感，類似風格同樣出現在短篇《怪異六兄妹》，不喜歡的觀眾認為是「無厘頭」，忠實粉絲則愛到要死，感覺就似品嘗發霉芝士或者榴槤，愛與恨沒有中間路線。