張致恒被指出軌欠債 妻雯雯劃清界線：我都冇錢

雯雯前日在社交網撰文自爆「被信息轟炸」，內容包括指控Steven出軌和欠債等，並表示她無錢為對方還債，似跟Steven劃清界線。她寫道：「如果你搵我，係想講我老公曾經問你借錢，而又未還錢嘅，好抱歉，我都冇錢。如果你搵我，係想講我老公佢係一個咩人、人格係點，有咩缺點，我諗我同佢認識咗10幾年，結咗婚4年，都應該夠了解。如果你搵我係想講，同過我老公有嘢又或者佢出軌，我諗我只可以答你，就算係事實，其實對我都冇乜影響，我相信目前嘅我唔會因為呢啲咁嘅嘢，而影響到我嘅生活，又或者情緒。再講我選擇得同一個公眾人物結婚，我諗好難免有好多個唔同嘅你哋出現搵我。」雯雯最後談到離婚一事：「如果你哋嘅目的係想我哋離婚，我諗我可以同你講，我已經有我嘅路行，若果我真係要離婚，我諗我可以有好多原因，但係一定唔會係因為一個又一個你哋嘅故事。」

娛樂組