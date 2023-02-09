已為人父 親情戲更得心應手 劉德華自爆拍《雷洛傳》發火鬧小演員

華仔透露最初以為特別演出會舒服一點，有很多鏡頭都靠特效，怎料有很多實景，沒想過要拍那麼長時間，「因我是特別演出，一向最多拍40組戲，原來差不多有50組，佔超過一半戲分，導演希望我所演的段落可以一直延續落去，至於會否在下一集出現，就要看今集結果，今集我已經攞咗飯盒走，不過導演希望第三集亦都有我」。

華仔表示所演的角色很新鮮，以往曾演科學家，不過今次再專業點，化老妝靠打燈，除加了些白頭髮及戴1000度近視眼鏡，沒有加過任何東西，「戴上那副眼鏡，不知為何會有很多皺紋，真的拍到暈，最初很抗拒，但加了副眼鏡，對演出確有所不同，又覺得幾得意」。

水底戲情節扣人心弦，華仔承認相對其他戲分，拍得較辛苦，認為劇組在辛苦中已盡量令演員最舒服，拍得很順利，大讚戲中拍檔內地演員寧理不懂潛水也去演，十分大膽，他笑道：「我和寧理落水時，我驚過他，我是明星嘛，點都唔可以衰畀人睇。」

華仔稱現實中並沒有星際旅行夢和欲望，不算是科幻片迷，但喜歡如電影《E.T.外星人》有感情的科幻片，以及電影《蜘蛛俠3》反派角色沙人（Sandman）和女兒的情節，他說：「看完就想如果我接到沙人這角色就理想了，今次角色都有點接近。」《流浪地球2》的父女情相當感人，華仔表示戲中女兒在開拍前，每天到片場與他相處，他當自己是對方的父親照顧她，從而增進感情。

女兒不滿視像見面丟電話

華仔承認當爸爸後處理親情戲更得心應手，「做了父親易搞好多，記得拍《雷洛傳》時，角色有兩個小朋友，我曾經發過小朋友脾氣，當時現場收音，他們響度嘈，我捉了他們到後巷，罵他們可不可以靜一陣，但當了爸爸之後，才知道要小朋友坐響度兩個鐘做功課實忟憎，我對着女兒都慣了」。

戲中華仔角色對女兒很執著，他稱現實中很遷就女兒，她鍾意點就點，「又不算慈父，是溺愛，我和太太都是，女兒冇人怕，但她會折服在我們的愛下」。他稱拍攝期間最煩惱是網上隔空教女兒做功課，「真係煩到吖！對我來講最難是教英文，要她教番我轉頭。我做演員有時和太空人冇分別，女兒小時候試過和我視像通話，她一手丟低電話，大呼要真人，現在已習慣」。

怕變笑片 刪月球追車戲分

華仔覺得經過電影《流浪地球》及古天樂的《明日戰記》，對內地及香港科幻片有很大幫助，「拍科幻片最難是令觀眾相信件事，就如今次有場戲講述我在月球一邊追車一邊和車上的人傾偈，原來科學上有很多數據證實跑和駕車的阻力一樣，所以速度也一樣，我演時也有所懷疑，是不是真的？當時不太相信，所以演得不是好真，最後討論過，覺得難以說服觀眾相信這件事，驚變了笑片，所以便將這段戲剪走」。

華仔認為內地科幻片發展仍在尋找階段，今次拍攝時大家一直在犯錯，但會把今次所有犯錯的事統統記下來，希望下次不要再犯。他說：「始終剛剛起步，只要有一大班虛心學習的人，始終有一日我們會做到，今次導演（郭帆）願意行這一步，我覺得一定要支持，希望可以再行遠啲，可能過程當中會畀人笑，雖然好多人話唔做就唔錯，但始終錯了就會有機會。」

記者：林祖傑