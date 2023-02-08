【開箱】《逆轉管弦樂團》 天才重拾初心 團結散沙隊友

指揮家德國返日助父

《逆轉管弦樂團》講述天才小提琴手谷岡初音（門脇麥飾），年幼成名，卻在妹妹谷岡奏奈急病期間突然離開舞台，10年來消失於公衆視線，躲在西埼玉市政府當公關職員；市長常葉修介為整頓市政府旗下的兒玉交響樂團（簡稱玉響），欺騙遠在德國的樂團指揮家兒子常葉朝陽（田中圭飾）回國掌管玉響。朝陽發現玉響成員水準參差，而且一盤散沙。偶然發現初音是昔日人氣小提琴演奏天才，於是軟硬兼施讓她加入玉響成為首席小提琴手。兩人個性迥異，朝陽表面嚴肅冷漠，其實外冷內熱，十分細心，暗中留意玉響成員的困難，再指揮初音解決問題。初音少女時代因妹妹奏奈病重入院，才意識到父母一直把注意力集中在經常要巡演的自己身上，暗生愧疚之情，遂決心離開舞台，在市政府工作，公餘教授小提琴，而且沒疏於練習；對比鎂光燈與名利，初音更享受跟隊友一起演奏的歡愉。

政治介入音樂

初音和朝陽的人設或會令人想起《交響情人夢》的野田妹與千秋王子，然而後兩者在劇集階段還是初生之犢，初音卻嘗過低潮，朝陽也是曾面向國際的指揮家。《逆轉管弦樂團》並非漫畫改編，對比《交》劇，少了浮誇夢幻，反而着重人情味，樂團成員互相關懷、激勵，擦出音樂火花，充滿暖意。譬如第2集，講述長笛首席庄司蒼（坂東龍汰飾）經常遲到，朝陽非常不滿。原來庄司蒼父親希望兒子繼承父業，但他的興趣在音樂方面，跟父親意見不合，最終離家獨居。可是玉響薪酬不高，生活捉襟見肘，要在地盤兼職，投考待遇較佳的S響又不被取錄。庄司蒼本心灰意冷，準備放棄，回家幫父親工作。朝陽此時出手，不但邀請庄司蒼父母來觀看綵排，以了解兒子的才華；又逼住在獨立房子，而且設有隔音設備練習室的初音，收留庄司蒼居住，免卻交租煩惱。

《逆轉管弦樂團》至今播出4集，以初音和朝陽為主軸，每集亦會了解樂團成員的背景與煩惱。第3集定音鼓手辭職，臨時找來在酒吧為搖滾樂隊打鼓的藤谷耀司（澀谷清彥飾）頂上，此時初音發現與藤谷及隊中最年長的雙簧管首席穗刈良明（平田滿飾），跟小時候的她合作過；這一集也是初音相隔10年重踏舞台演奏的重要時刻，講述她怎樣克服心魔，重拾熱愛音樂的初心。上周一集則以中提琴手桃井綠（濱田麻里飾）為主角，她熱愛音樂，但其夫只覺是無聊興趣，認為她應該辭職，多花時間照顧應考大學試的女兒亞美（凜美飾演）。桃井綠其實很愛惜女兒，也認為亞美應按照興趣投考心儀學校，不一定要遵從父親吩咐非國立大學不可。她為免阻礙女兒溫習，寒冷深夜也會到公園練琴，讓跑步路過的朝陽發現。亞美生病入院後，桃井綠決定辭職，母女倆因此吵架。朝陽暗中安排樂團到亞美就讀的高中演奏，為考生打氣為名，實際要讓亞美欣賞媽媽的演出，給母女倆冰釋前嫌的機會。

劇中副線提及政治介入音樂，樂團成為政績的一部分；朝陽父親常葉修介是西埼玉市長，希望玉響振作，招攬更多觀衆，讓西埼玉成為音樂之都；議員本宮雄一（津田健次郎飾）覬覦市長之位，引入較有名氣樂團常駐，帶來兩團競爭，也是兩人在政途上較量。另外，人氣小提琴家三島彰一郎（永山絢斗飾）跟初音青梅竹馬，但分別多年，後者重返舞台，彰一郎專程捧場，還上前擁抱，想重拾舊情還是擔憂這天才小提琴手會威脅自己地位？初音和朝陽這對歡喜冤家會否發展出感情線？相信之後劇情會陸續交代。