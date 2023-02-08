李勝基4月娶「崔尚宮」女兒 感激未婚妻李多寅陪伴渡難關

文：蘇珮欣

李勝基昨日宣布與女友李多寅結婚，定於4月7日舉行婚禮，但未公布詳情。李勝基昨日親自撰文報喜，「今天要傳達我人生中最重要的決定，和我親愛的李多寅結為夫妻，共度餘生」。李勝基大讚未婚妻內心溫暖、充滿愛，且永遠在身邊支持他；又謂去年與事務所發生金錢糾紛，十分痛苦，多得李多寅在旁，並全力支持他捐出相關酬勞的決定。

收事務所酬勞 捐出1800萬

李勝基表示經歷過低潮，令二人感情更加堅固，他透露已向李多寅求婚，獲對方答允，所以跟大家分享喜訊，並承諾今後會與未婚妻分享人生所有喜悅，即使生活中遇到困難，也不會放開彼此的手，一同克服，幸福地生活，希望外界多多支持。

李勝基透露早前從Hook娛樂收回50億韓圜（約3100萬港元）串流音樂收益，截至目前為止，已分別向病童及科學技術發展等慈善機構捐款，合共約28.5億韓圜（約1800萬港元）。

正忙於拍攝新劇《戀人》的李多寅，昨日接受韓媒訪問，感謝外界祝福，「不知道要說些什麼，真的收到許多祝賀，非常感謝，我會幸福地生活下去」。

因高球結緣 李敏鎬送祝福

李勝基與李多寅2021年初被韓媒踢爆戀情，其後二人承認因打高爾夫球而結緣，彼此有共同興趣而變得親近，並發展成戀人。李勝基與李多寅公開戀情時，不被外界看好，昨日公開婚訊，粉絲亦反應冷淡，但李勝基獲好友兼《彈珠人生》男星李敏鎬送上祝福，後者在李勝基的Instagram搞笑留言，「這是什麼情况？李勝基叫我跟他結婚？」李勝基回應：「（婚禮）需要一名歌手，（你）如何？」李多寅胞姊李侑菲及與李勝基合演韓劇《Mouse》的男星權華夽，均有留言祝福一對準新人。

入行19年的李勝基，曾與《九家之書》秀智、《燦爛的遺產》文彩元及《我女友是九尾狐》申敏兒傳緋聞，但唯一認愛的只有少女時代成員潤娥，二人於2014年公開戀情，感情維持20個月便告分手。

李多寅入行9年，父母及家姐均是演員，父親林英奎演過長篇劇《朝鮮王朝500年》；母親甄美里則在《大長今》扮演崔尚宮，胞姊李侑菲有份演出《柔美的細胞小將》。甄美里與林英奎離婚後，帶兩女改嫁李姓商人，後者2018年因造巿兼偽造資料，被判入獄4年。