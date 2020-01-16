COLLAR未入選港台女新人獎 MIRROR被指為頒獎禮重踏紅館舞台

有發現優秀流行歌手大獎候選名單中，未見之前在頒獎禮獲獎無數的林家謙，就連十大中文金曲候選名單也未有他的歌；至於女團COLLAR有歌入選十大中文金曲獎，但不在女新人獎候選名單。MIRROR團歌《Innerspace》在148首投選十大中文金曲獎之內，MIRROR個別成員歌曲也有多首候選，以及位列優秀流行華語歌曲獎候選名單。有指MIRROR大有機會亮相頒獎禮，若他們現身，會是自去年7月MIRROR演唱會墜屏事故後，首度再踏紅館舞台演出。

華納歌手缺席記者會

《十大中文金曲》今日舉行記者會，有數十歌手出席，包括鄭欣宜、李幸倪、Supper Moment、ANSONBEAN、林欣彤、馮允謙、泳兒和曾比特等，名單中未見MIRROR及傳跟港台不和的華納唱片歌手，如衛蘭、張天賦等，但他們有份角逐獎項。記者會將公布其他獎項名單、公眾投票期及頒獎音樂會詳情。

娛樂組