論《十九歲》爭議 陶傑︰責任不在張婉婷

對於阿聆撰寫的萬言書，陶傑說︰「當初她（阿聆）有否同意拍這部紀錄片？她的家長有否同意？學校與導演有否用威迫、不人道的方式，以長達10年『屈」她拍這部紀錄片？」

借馮寶寶為例

陶傑認為父母幫當時未成年的學生揸主意，簽了同意書，這些學生長大後有什麼不滿，應該向自己家長投訴；如果家長覺得學生拍攝時很辛苦、抑鬱症、要哭訴等，家長應向校方表達，亦可提出退出，不應埋怨導演。他借童星出身的馮寶寶為例，「等於當年馮寶寶，說自己小時候拍戲晚晚捱通宵，好辛苦。馮寶寶長大後不能投訴導演珠璣或李晨風，而是父親馮峰。有責任的不是電影公司、不是導演，而是馮峰」。

對於有揣測事件跟張婉婷加入政府「推廣香港新優勢專責小組」有關，陶傑稱沒證據，故不討論，各人心知肚明。電影人文雋在社交平台同意陶傑的說法。Ben sir亦發文指責任在學校。《給十九歲的我》截至2月5日，累計票房過千萬元。

娛樂組