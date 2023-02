【開箱】《敲敲門》 啓示錄四騎士 《鬼眼》導演新演繹

【明報專訊】上周五美國新片開畫日,珍芳達(Jane Fonda)等老牌女星主演的追(球)星喜劇《80 for Brady》,以及《鬼眼》導演禮切沙也馬倫(M. Night Shyamalan)新片《敲敲門》(Knock at the Cabin),挑戰《阿凡達:水之道》七連霸冠軍寶座,結果前者以5萬美元之微,力壓《敲》片在開畫當天登頂。不過首周末票房,《敲》片以1420萬美元(約1.1億)成為票房冠軍,《80 for Brady》落後約170萬美元,屈居亞軍。《敲》片集合《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)及《哈利波特》「榮恩」路柏格連(Rupert Grint)主演,據報成本僅2000萬美元,《敲》片上映3天全球進帳2122萬美元(約1.65億港元),可說已封蝕本門。