【開箱】《敲敲門》 啓示錄四騎士 《鬼眼》導演新演繹

史提芬京大讚的小說改編

《敲敲門》講述小女孩Wen跟隨同志爸爸Andrew與Eric到郊外小屋度假，Leonard、Sabrina、Adriane及Redmond等4名陌生人手持奇怪武器，破門而入，挾持父女3人，並稱如果想避免世界末日發生，他們一家三口必須其中一人自願犧牲性命。禮切沙也馬倫除了執導，還是此片的監製及編劇。自2016年推出《思•裂》後，禮切似乎狀態回勇，產量豐富又多變，《詭老》2021年中公映，相距不足兩年已交出另一新作。

《敲敲門》改編自美國作家Paul Tremblay於2018年出版的小說《The Cabin at the End of the World》，當時連驚慄大師史提芬京（Stephen King）都讚該書發人深省及情節十分可怕。其實小說出版前已售出電影版權，但承諾保密不能公開，大概為免看過原著的觀衆會「穿橋」。根據資料，原著跟電影大致一樣，都是小女孩及兩名同志父親度假期間，遭4名陌生人擅闖屋內及威脅，但中段與結局大幅改動，角色命運不盡相同。片中Leonard等表示，Andrew與Eric及Wen必須自願犧牲性命，才能免於全人類滅絕，兩名同志爸爸最初拒絕相信，只想反抗，帶Wen逃離現場。Leonard稱他們4人各有職業，而且居住在不同地方，Leonard是小學老師，Redmond擔任技工，Sabrina任職手術室護士，Adriane則是廚師。4人本互不認識，透過互聯網討論區發現彼此同樣看見末世影像，包括地震海嘯、病毒瘟疫、飛機墜落等災難場面。

選中被犧牲阻人類浩劫

Andrew與Eric不相信他們所言，於是可怕的一幕出現，Redmond從口袋裏拿出白布袋蓋頭，Leonard在Andrew一家三口面前，用奇怪武器擊斃Redmond，看來就像一個宗教儀式，還說Redmond死後，就會釋放第一個災難。他打開電視，新聞報道確實出現海嘯，死傷無數，此時Andrew與Eric依然不願相信，認為新聞報道都是他們預先錄製的騙人伎倆。Andrew甚至稱認出Redmond是10多年前在酒吧襲擊他的男人，並說Redmond不是其真名，只是仇視他與Eric，才會跟蹤前來。其後找到身分證明，Redmond確實不是其本名。隨着Adriane等逝世，電視新聞報道的災難不絕，Andrew與Eric是否依然拒絕相信4人所言：他們一家被上天選中要自我犧牲來阻止這場人類浩劫？

《敲敲門》明顯受聖經《啓示錄》有關世界末日預言及最後審判所啓發而重新創作，Leonard等4人不就是揭開七印的四騎士？即使有原著小說可循，禮切沙也馬倫顯然不甘於只拍一個驚慄故事，劇情穿插很多Andrew與Eric之間的回憶，包括感情建立、面對父母反對、周遭歧視目光，以及如何從遙遠東方收養孤女，慢慢建立三口之家。根據資料，小說結局趨向自由意志，不願受命運擺佈，現在電影版較為傾向信望愛。

上映日期：2月2日