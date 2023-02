奪4獎成大贏家 洛杉磯塞車險缺席 Beyonce格林美得獎最多破紀錄

今屆格林美舉行前,Beyonce累計得獎數目已達28個,成為獲獎最多女藝人,但跟1998年創下最高紀錄(31個)的蘇提比較,雙方仍有3個獎座的距離。結果賽前獲得年度最佳錄音、專輯及歌曲等9項提名的Beyonce,先憑《Cuff It》、《Break My Soul》及《Plastic Off the Sofa》3首歌曲,分別奪得最佳R&B歌曲、最佳跳舞/電子錄音和最佳R&B演出獎,平了蘇提紀錄,但她未有上台領獎,據大會主持諾亞(Trevor Noah)解釋,Beyonce仍在洛杉磯市內塞車,暫時未見芳蹤。

先後多謝家人及LGBTQ社群

幸好皇天不負有心人,Beyonce終於趕在大會頒發最佳跳舞/電子專輯獎前,抵達頒獎禮現場,親自上台領取今屆第4個獎,亦是入行累計第32個格林美獎座,她上台致謝辭表現興奮:「我嘗試盡量不要太激動,首先多謝上帝眷顧,然後輪到不在人世的尊尼叔叔,他的精神永在。我亦要感謝父母、夫婿和3名孩子,最後感謝LGBTQ社群,願上帝祝福你,多謝格林美。」

Harry Styles奏凱 舊愛拍掌鼓勵

今屆年度最佳錄音、專輯及歌曲3項大獎,分別落入Lizzo《About Damn Time》、Harry Styles《Harry's House》及Bonnie Raitt《Just Like That》手上。當Harry Styles上台領獎時,他的舊愛Taylor Swift在台下拍掌鼓勵,表現相當大方。憑《圍欄》贏得奧斯卡最佳女配角的維奧拉戴維絲(Viola Davis),為個人回憶錄《Finding Me》錄製有聲書,結果捧走最佳誦讀專輯獎,讓她躋身史上第18位擁有EGOT大滿貫銜頭的藝人;所謂EGOT,即是艾美獎、格林美、奧斯卡與東尼獎的簡稱。

致敬環節獨漏Aaron Carter

在致敬環節上,歌手輪流獻唱,為上月因心臟驟停宣告不治的「貓王女」麗莎瑪莉(Lisa Marie Presley)、去年12月病逝的英國搖滾樂隊Fleetwood Mac主音兼鍵盤手Christine McVie等悼念,但有心水清的網民發現,大會忽略了去年11月逝世的Aaron Carter,被指不敬。

BTS空手而回 麥當娜現身

另一方面,韓國防彈少年團(BTS)連續3年入圍最佳流行歌組合演出獎,並憑韓文歌《Yet to Come(The Most Beautiful Moment)》首次角逐最佳MV獎,結果都是空手而回。最佳流行歌組合演出獎由Sam Smith與Kim Petras合唱《Unholy》贏出,大會特別邀請樂壇天后麥當娜(Madonna)負責介紹二人出場表演。最佳MV獎則由Taylor Swift自導自演的《All Too Well: The Short Film》大熱勝出。

《王者世家》金像影帝韋史密夫(Will Smith)原本答應擔任「Hip-Hop音樂50周年」致敬環節的表演嘉賓之一,據美媒Variety報道,由於他跟馬田羅倫斯(Martin Lawrence)合演的新片《重案夢幻組4》(Bay Boy 4),上周已經開鏡,他未能抽身出席,只好忍痛辭演。最終由Beyonce老公Jay-Z、DJ Khaled及Lil Wayne等饒舌歌手壓軸表演,為頒獎禮畫下圓滿句號。