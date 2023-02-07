袁澧林自認「忽忽地」 切合無厘頭角色 陳湛文為男一賣命 險喪陳毅燊刀下

陳湛文笑稱劇中要暗戀袁澧林，對他來說並不難拿揑，因年少時都有暗戀別人，不過以前暗戀過的女仔並沒有袁澧林「壇數」咁高。與ANSONBEAN有多場對打戲，陳湛文透露排戲時差點被對方弄至不知有冇命再見大家，「ANSONBEAN是一粒無限量的電池，Mike導安排他拿着未開封的日本刀，打橫劈向我，排戲時度好晒位，他只需將把刀離身掃過我，所以當時我身上沒有戴保護墊，但他竟劈在我身上，好彩把刀未開封」。

「脫毒」失敗 無緣演型男

陳湛文於ViuTV另一劇《IT狗》演角色「男B」嶄露頭角，問再拍劇可有壓力？他說：「《IT狗》中我不是主線角色，今次壓力也不是很大，但做男一對我來講挑戰很大，與首次拍劇的Mike導一齊試新嘢，覺得好玩多過壓力。」陳湛文稱過往演的角色，發覺很多人對他的第一印象都是毒、宅、邊緣人、兵、廢，「當初以為演殺手好正，打開了我的另一面，點知都是演廢嘅殺手，我也很想試試演如栢天男、劉俊謙、甚至梁朝偉這種型男，認真的話我想演些複雜少少的角色，如科學家、專家等類型」。

袁澧林從不主動求愛

袁澧林稱今次在劇中戲分不重，所演的角色獲Mike導塑造為無厘頭、忽忽地及主動的女仔，「現實中我都有忽忽地一面，至於主動就睇下邊方面，求職方面我好主動，未開始拍劇拍戲前，試過在戲院碰到電影監製，會主動上前介紹自己及索取聯絡方法，但感情上就從不主動」。

曾演出過舞台劇的袁澧林希望再有機會挑戰，「雖然有演過，朋友都讚演得好好，但我就認為做得好差，最緊要自己有把尺才有進步，盼考驗大一點，好想試試如黃子華及潘燦良在舞台劇《最後禮物》般，在兩個鐘內經歷生死，但我未夠叻，不敢主動向著名舞台劇編劇莊梅岩自薦」。

陳湛文/服裝：sense

眼鏡：eye's Buddy feat. Kibarasi

鞋履：New Balance

袁澧林/髮型：Oscar Ngan@Orient 4

化妝：Jenny Shih

形象：Daniel Cheung

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com