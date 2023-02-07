馬浚偉向遲到新演員「開年」 施匡翹撐惡得有道理

施匡翹認為馬仔惡得有道理，而且有對方在場就安心，兼提升拍攝進度，可以提早收工，也從對方身上學到很多，獲益良多，「他就算鬧我們，都是想跟我們分享經驗」。馬仔讚施匡翹很乖，所以不需要「開年」，而且平時會看熟劇本，開工時不用再看，反而像文青般坐在一邊看書。

馬仔9月演舞台劇 身兼編導演監

今年9月，馬仔迎來入行30周年，透露9月至10月會演出舞台劇，形容今次很癲，一人身兼編、導、演、監，「今次是獨腳戲，劇中一人分飾7個不同的角色，轉7個妝，完成這次演出就還了心願」。又預告另一舞台劇《偶然．徐志摩》將於明年第3度公演。

指《給十九歲的我》停映適當

談到張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》近日公映掀爭議。馬仔表示對學生和導演都感心痛，始終花了10年時間，相信導演付出很多，但也要顧及學生的感受，可能溝通出了問題。他認同張婉婷所說，沒有什麼大得過學生，所以暫且放下都是好事，先把事情處理好，不要把一件原意好事，變成令女孩子們不開心，「我相信張導出於一片美意，但溝通不好就很危險，特別是牽涉小朋友，要小心」。馬仔稱《我們的畢業禮》也起用學生，不過已是成年的大學生，可自己做決定。對於《給十九歲的我》暫停公映，馬仔認為是適當的處理方法，看到有幾名學生和李慧詩都感到不舒服，待各方取得最好共識，大家都舒服時再上映。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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